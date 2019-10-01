Vans выпускают эксклюзивную серию обуви "Кошмар перед Рождеством" (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Vans анонсировали новую серию обуви "A Nightmare Before Christmas", которую можно будет заказать как раз на Хэллоуин.

Специальная коллекция, вдохновленная классическим фильмом Тима Бертона 1993 года, включает 10 новых моделей обуви.

Популярные персонажи, такие как Джек Скеллингтон, Салли Зеро и Зомби-бэнд представлены в красочных изображениях на кроссовках, которые будут доступны к продаже 4 октября.

На своем официальном аккаунте в Instagram Vans опубликовала серию изображений и пописала: "Окунитесь в мир воображения с новой коллекцией The Nightmare Before Christmas x Vans, которая появится в эти выходные".

Еще в 2017 году сообщалось, что серия кроссовок "The Nightmare Before Christmas" была уже в разработке.