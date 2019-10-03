Актуальные духи для осени: топ самых модных ароматов этого сезона

Романтичная роза
Розы правят миром моды и красоты и свидетельства тому мы то и дело видим в модных принтах на одежде от видных домов моды. Розовый аромат остается популярным и в мире парфюмов. Запах розы будет великолепен с красной помадой – тенденцией осеннего макияжа.
Освежающий цитрус
Цитрусовые ароматы – внесезонный лидер, хотя многие отдают им предпочтение в теплое время года, когда из-за жары хочется свежести. Ученые доказали, что цитрусовые запахи улучшают настроение и бодрят. Как известно, цитрус так же создает ощущение молодости. Так что смело выбирайте парфюмы с нотками апельсина, лимона, грейпфрута и других видов цитрусовых.
Горная лаванда
Лаванда снискала дурную славу из-за низкопробных освежителей и средств от моли. Однако не спешите клеймить этот аромат, ведь в природном своем состоянии он прекрасен. Лаванда считается трендом в мире моды: модельеры используют ее богатую палитру в элегантных нарядах, а парфюмеры привносят нотку дивного цветка в духи для романтичных дам.
Теплый шафран
Хорошим выбором для осени станут теплые ароматы с низкими и насыщенными нотками. Они идеально подойдут зрелым дамам, а так же станут удачным решением для создания сексуального образа.
Нежная ваниль
В холодные и дождливые дни так хочется ощутить тепло и комфорт, согласны? Это чувство гарантированно подарит нежный аромат ванили. Он преобразит ваш образ, привнося в него нечто ласковое, светлое. Ваниль – хороший аромат, дополняющий разные стили: от гламурного до богемного.
Ароматы унисекс
В современном мире стирается грань между понятиями "женское" и "мужское". Это касается всех сфер, включая и моду, где милые дамы все чаще красуются в одежде, прежде считавшейся мужской. Мир парфюмов так же не стал исключением. Парфюмеры все чаще создают ароматы, которые подходят как мужчинам, так и женщинам. Это уникальные коктейли нейтральных тонов, словно инь и ян сочетающие в себе как мужское начало, так и женское. Подобные ароматы довольно сдержанные и не имеют ни ярко выраженных сладких запахов (характерных для женских духов), ни агрессивных и резких ноток мужских одеколонов. Ароматы унисекс – это ультрамодный тренд для тех, кто не любит навешивать ярлыки. Они дополнят популярные наряды стритстайла и, в частности, образы в стиле оверсайз.