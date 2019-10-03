Актуальные духи для осени: топ самых модных ароматов этого сезона

1 Романтичная роза Розы правят миром моды и красоты и свидетельства тому мы то и дело видим в модных принтах на одежде от видных домов моды. Розовый аромат остается популярным и в мире парфюмов. Запах розы будет великолепен с красной помадой – тенденцией осеннего макияжа.

2 Освежающий цитрус Цитрусовые ароматы – внесезонный лидер, хотя многие отдают им предпочтение в теплое время года, когда из-за жары хочется свежести. Ученые доказали, что цитрусовые запахи улучшают настроение и бодрят. Как известно, цитрус так же создает ощущение молодости. Так что смело выбирайте парфюмы с нотками апельсина, лимона, грейпфрута и других видов цитрусовых.

3 Горная лаванда Лаванда снискала дурную славу из-за низкопробных освежителей и средств от моли. Однако не спешите клеймить этот аромат, ведь в природном своем состоянии он прекрасен. Лаванда считается трендом в мире моды: модельеры используют ее богатую палитру в элегантных нарядах, а парфюмеры привносят нотку дивного цветка в духи для романтичных дам.

4 Теплый шафран Хорошим выбором для осени станут теплые ароматы с низкими и насыщенными нотками. Они идеально подойдут зрелым дамам, а так же станут удачным решением для создания сексуального образа.

5 Нежная ваниль В холодные и дождливые дни так хочется ощутить тепло и комфорт, согласны? Это чувство гарантированно подарит нежный аромат ванили. Он преобразит ваш образ, привнося в него нечто ласковое, светлое. Ваниль – хороший аромат, дополняющий разные стили: от гламурного до богемного.