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Актуальные духи для осени: топ самых модных ароматов этого сезона

Смотрите фото (7)
Актуальные духи для осени: топ самых модных ароматов этого сезона
13:57 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Умело подобранный аромат дополняет наряд, привнося в него завершенность. Удачный парфюм продемонстрирует ваше чувство вкуса, вашу натуру и стиль.

  • 1

    Романтичная роза

    Розы правят миром моды и красоты и свидетельства тому мы то и дело видим в модных принтах на одежде от видных домов моды. Розовый аромат остается популярным и в мире парфюмов. Запах розы будет великолепен с красной помадой – тенденцией осеннего макияжа.

  • 2

    Освежающий цитрус

    Цитрусовые ароматы – внесезонный лидер, хотя многие отдают им предпочтение в теплое время года, когда из-за жары хочется свежести. Ученые доказали, что цитрусовые запахи улучшают настроение и бодрят. Как известно, цитрус так же создает ощущение молодости. Так что смело выбирайте парфюмы с нотками апельсина, лимона, грейпфрута и других видов цитрусовых.

  • 3

    Горная лаванда

    Лаванда снискала дурную славу из-за низкопробных освежителей и средств от моли. Однако не спешите клеймить этот аромат, ведь в природном своем состоянии он прекрасен. Лаванда считается трендом в мире моды: модельеры используют ее богатую палитру в элегантных нарядах, а парфюмеры привносят нотку дивного цветка в духи для романтичных дам.

  • 4

    Теплый шафран

    Хорошим выбором для осени станут теплые ароматы с низкими и насыщенными нотками. Они идеально подойдут зрелым дамам, а так же станут удачным решением для создания сексуального образа.

  • 5

    Нежная ваниль

    В холодные и дождливые дни так хочется ощутить тепло и комфорт, согласны? Это чувство гарантированно подарит нежный аромат ванили. Он преобразит ваш образ, привнося в него нечто ласковое, светлое. Ваниль – хороший аромат, дополняющий разные стили: от гламурного до богемного.

  • 6

    Ароматы унисекс

    В современном мире стирается грань между понятиями "женское" и "мужское". Это касается всех сфер, включая и моду, где милые дамы все чаще красуются в одежде, прежде считавшейся мужской. Мир парфюмов так же не стал исключением. Парфюмеры все чаще создают ароматы, которые подходят как мужчинам, так и женщинам. Это уникальные коктейли нейтральных тонов, словно инь и ян сочетающие в себе как мужское начало, так и женское. Подобные ароматы довольно сдержанные и не имеют ни ярко выраженных сладких запахов (характерных для женских духов), ни агрессивных и резких ноток мужских одеколонов. Ароматы унисекс – это ультрамодный тренд для тех, кто не любит навешивать ярлыки. Они дополнят популярные наряды стритстайла и, в частности, образы в стиле оверсайз. 

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Мода, Духи, Стиль, Осень, Ароматы, мода 2019, Осень 2019, Осенние ароматы.
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