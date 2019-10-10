От посмешного гардероба до профессионального стилиста: востребованный модельер Сюзи Хаслер

1 Вряд ли те, кто посмеивался над гардеробом британки Сюзи Хаслер, задумывался о том, что однажды эта девушка станет востребованным профессинальным стилистом. В детстве над ней подшучивали одноклассники, потом коллеги не могли понять ее выбора одежды - со временем Сюзи все это надоело, и она решила направить свою креативность в правильное русло. И не прогадала! Теперь Сюзи одевает не только себя, но и других людей - и им это нравится. Настолько, что все ее расписании нет свободных мест аж до декабря 2020 года. В школе стиль британки Сюзи Хаслер не понимали. "Даже в начальной школе я любила выглядеть не так, как другие девочки, и всегда экпериментировала с аксессуарами для волос."

2 В средних классах ничего не изменилось - ее все так же не понимали. "В средней школе стали популярны Spice Girls, и это дало толчок к развитию моего стиля. Они показали мне, что выглядеть не как все - это нормально. Но за то, что я выделялась, меня сильно задирали и девочки, и мальчики. Раньше у меня были брекеты, и мальчики надо мной смеялись."

3 После школы Сюзи пошла работать, но и тут ее стилю не нашлось места. 12 лет девушка работала в самых разных компаниях, где коллеги иногда посмеивались над ее выбором одежды: "На моем последнем месте работы в инженерной компании коллектив был мужской. Когда я работала в офисе, я выражала свое чувство стиля, но надо мной подтрунивали мужчины постарше, с которыми я работала."

4 Со временем тесные рамки Сюзи совсем надоели. Без возможности выразить себя Сюзи жизнь была не мила: "Казалось, что это все меня душит, и я боялась, что моя жизнь всегда будет такой. Я очень креативная, но не знала, куда это направить!"

5 Со временем девушка нашла, куда выплеснуть свою креативность.

6 Сюзи собрала нужную сумму и записалась на курсы персональных стилистов.

7 Вскоре Сюзи родила ребенка и уже не захотела возвращаться к старой работе.

8 Тогда девушка основала сервис по подбору стиля Styled By Susie.

9 Сюзи рассказала изданию DailyMail, что сделала все сама - у нее не было какой-либо финансовой поддержки, и сначала она вообще работала бесплатно, чтобы набрать клиентскую базу: "Я не из среднего класса, у меня нет полезных связей, и мне пришлось много работать."

10 Все старания Сюзи окупились - сейчас она успешный стилист.