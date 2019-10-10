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Четверг, 10.10.2019
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От посмешного гардероба до профессионального стилиста: востребованный модельер Сюзи Хаслер

Смотрите фото (11)
От посмешного гардероба до профессионального стилиста: востребованный модельер Сюзи Хаслер
01:25 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости шоу бизнеса:Жизнь Сюзи - это настоящая история успеха, тут даже сомневаться нечего!

  • 1

    Вряд ли те, кто посмеивался над гардеробом британки Сюзи Хаслер, задумывался о том, что однажды эта девушка станет востребованным профессинальным стилистом. В детстве над ней подшучивали одноклассники, потом коллеги не могли понять ее выбора одежды - со временем Сюзи все это надоело, и она решила направить свою креативность в правильное русло. И не прогадала! Теперь Сюзи одевает не только себя, но и других людей - и им это нравится. Настолько, что все ее расписании нет свободных мест аж до декабря 2020 года.

    В школе стиль британки Сюзи Хаслер не понимали.

    "Даже в начальной школе я любила выглядеть не так, как другие девочки, и всегда экпериментировала с аксессуарами для волос."

  • 2

    В средних классах ничего не изменилось - ее все так же не понимали.

    "В средней школе стали популярны Spice Girls, и это дало толчок к развитию моего стиля. Они показали мне, что выглядеть не как все - это нормально. Но за то, что я выделялась, меня сильно задирали и девочки, и мальчики. Раньше у меня были брекеты, и мальчики надо мной смеялись."

  • 3

    После школы Сюзи пошла работать, но и тут ее стилю не нашлось места.

    12 лет девушка работала в самых разных компаниях, где коллеги иногда посмеивались над ее выбором одежды:

    "На моем последнем месте работы в инженерной компании коллектив был мужской. Когда я работала в офисе, я выражала свое чувство стиля, но надо мной подтрунивали мужчины постарше, с которыми я работала."

  • 4

    Со временем тесные рамки Сюзи совсем надоели.

    Без возможности выразить себя Сюзи жизнь была не мила:

    "Казалось, что это все меня душит, и я боялась, что моя жизнь всегда будет такой. Я очень креативная, но не знала, куда это направить!"

  • 5

    Со временем девушка нашла, куда выплеснуть свою креативность.

  • 6

    Сюзи собрала нужную сумму и записалась на курсы персональных стилистов.

  • 7

    Вскоре Сюзи родила ребенка и уже не захотела возвращаться к старой работе.

  • 8

    Тогда девушка основала сервис по подбору стиля Styled By Susie.

  • 9

    Сюзи рассказала изданию DailyMail, что сделала все сама - у нее не было какой-либо финансовой поддержки, и сначала она вообще работала бесплатно, чтобы набрать клиентскую базу: "Я не из среднего класса, у меня нет полезных связей, и мне пришлось много работать."

  • 10

    Все старания Сюзи окупились - сейчас она успешный стилист.

  • 11

    Сюзи работает с обычными женщинами всех размеров и помогает им найти свой стиль.

    Сюзи специализируется на подборе бюджетного гардероба для женщин, тела которых изменились - от рождения ребенка, набора или потери веса: "В мире Инстаграма и стилистов для знаменитостей я поддерживаю реальных женщин и предлагаю советы по стилю, которые не бьют по карману."

Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)

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