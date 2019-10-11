Скачать
Пятница, 11.10.2019
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

Модный маникюр 2019: новые осенние тредны (Фото)

Смотрите фото (17)
Модный маникюр 2019: новые осенние тредны (Фото)
09:53 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Тренды в маникюре в предстоящем сезоне осень-зима 2019-2020 обещают быть не менее разнообразными и интересными, чем этим летом.

  • 1

    Яркий цвет

    Осенью 2019 попробуй французский маникюр с яркими кончиками ногтей. Выбирай неоновые оттенки лака для ногтей, а также оттенки оранжевого цвета.

  • 2

    Форма французского маникюра

    Форма играет ключевую роль в выборе французского маникюра в этом сезоне. Ты можешь отдать предпочтение как яркому лаку, так и белой классике. Однако, необычная форма кончиков ногтей обязательно станет главной изюминкой твоего нейл-арта.

  • 3

    Золотой маникюр

    Золото на ногтях считается маст-хэв осенью 2019. Если покрытие всех ногтей золотым лаком слишком смело для тебя, ты можешь выбрать французский маникюр с золотым покрытием.

  • 4

    Леопардовый маникюр

    Тоже самое можно сказать о леопардовом маникюре. Анималистические принты в тренде осенью 2019. Попробуй вместо скучных белых кончиков на ногтях выбрать леопардовый рисунок.

  • 5

    Ногти цвета матча

    Матча становится все более популярной. Речь идет о элитном чае, сладостях из матчи, а также цвете матча, который популярный этой осенью. Ногти цвета матча будут смотреться свежо и необычно.

  • 6

    Красный маникюр

    Осенью популярна не только красная помада, но также красный лак для ногтей. В этом сезоне ты можешь попробовать яркий красный или насыщенный винный оттенок маникюра.

  • 7

    Золотой маникюр

    Золотые элементы в маникюре были в моде еще летом 2019. Осенью 2019 золотой маникюр остается на пике популярности. Желательно покрыть золотом все ногти. Золотой цвет также идеально сочетается с осенними аутфитами.

  • 8

    Леопардовый маникюр

    Леопардовый принт снова в моде. Осенью 2019 его можно назвать главным трендом сезона. Актуально смотрится не только одежда и аксессуары с леопардовым принтом, но также маникюр с ярким звериным рисунком.

  • 9

    Бежевый маникюр

    Смотрится нежно и стильно, подходит для офисного стиля. Если добавить яркий рисунок или надпись может стать идеальным вариантом и для вечеринки.

  • 10

    Прозрачный маникюр

    Прозрачные или как их еще привыкли называть голые ногти стали настоящим модным трендом в 2019 году. Они смотрятся восхитительно с французским маникюром, а также различными рисунками и надписями на ногтях.

  • 11

    Белый маникюр

    Не только разноцветные и яркие ногти в моде осенью 2019. Дизайн ногтей с черным, а также белым лаком также будет смотреться актуально. Особенно стильно выглядит белый маникюр с матовой основой.

  • 12

    Матовый маникюр с текстурами

    Маникюр с матовым лаком и мраморным или гранитным текстурным рисунком будет смотреться особенно актуально в сезоне осень-зима 2019-2020. Чтобы сделать его более оригинальным, выбирай яркие лаки для ногтей.

  • 13

    Матовый маникюр с прозрачными ногтями

    Стильно будет смотреться матовый маникюр с прозрачными элементами на ногтях. Прозрачный маникюр стал настоящим хитом в дизайне ногтей лета 2019. Осенью этот тренд сохранится.

  • 14

    Матовый французский маникюр

    Французский маникюр возвращается в моде в сезоне осень-зима 2019-2020. Попробуй вариант в матовыми оттенками лака, которые выглядят более стильно и оригинально.

  • 15

    Матовый маникюр с надписями

    Надписи на ногтях это главный маникюрный тренд 2019. Осенью рисунки на ногтях все также в моде. Однако, попробуй сочетать этот нейл-арт тренд с матовым финишем и хвастайся своими модными ноготками.

Маникюр 2019: "теплый" вязаный дизайн (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Осень, Французский маникюр, Матовый маникюр, Осенний маникюр, мода 2019, Глянс, Нежные цвета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
05 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето на пороге&quot;: прогноз погоды на 11-12 октября
"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября
Поход на Москву продолжается: &quot;изгонитель Путина&quot; намерен завершить начатое (Видео)
"Изгонитель Путина" намерен продолжить поход на Москву
&quot;Человек избран&quot;: Зеленский анонсировал назначение посла в США
"Человек избран": Зеленский анонсировал назначение посла в США
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь