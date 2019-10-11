Модный маникюр 2019: новые осенние тредны (Фото)

1 Яркий цвет Осенью 2019 попробуй французский маникюр с яркими кончиками ногтей. Выбирай неоновые оттенки лака для ногтей, а также оттенки оранжевого цвета.

2 Форма французского маникюра Форма играет ключевую роль в выборе французского маникюра в этом сезоне. Ты можешь отдать предпочтение как яркому лаку, так и белой классике. Однако, необычная форма кончиков ногтей обязательно станет главной изюминкой твоего нейл-арта.

3 Золотой маникюр Золото на ногтях считается маст-хэв осенью 2019. Если покрытие всех ногтей золотым лаком слишком смело для тебя, ты можешь выбрать французский маникюр с золотым покрытием.

4 Леопардовый маникюр Тоже самое можно сказать о леопардовом маникюре. Анималистические принты в тренде осенью 2019. Попробуй вместо скучных белых кончиков на ногтях выбрать леопардовый рисунок.

5 Ногти цвета матча Матча становится все более популярной. Речь идет о элитном чае, сладостях из матчи, а также цвете матча, который популярный этой осенью. Ногти цвета матча будут смотреться свежо и необычно.

6 Красный маникюр Осенью популярна не только красная помада, но также красный лак для ногтей. В этом сезоне ты можешь попробовать яркий красный или насыщенный винный оттенок маникюра.

7 Золотой маникюр Золотые элементы в маникюре были в моде еще летом 2019. Осенью 2019 золотой маникюр остается на пике популярности. Желательно покрыть золотом все ногти. Золотой цвет также идеально сочетается с осенними аутфитами.

8 Леопардовый маникюр Леопардовый принт снова в моде. Осенью 2019 его можно назвать главным трендом сезона. Актуально смотрится не только одежда и аксессуары с леопардовым принтом, но также маникюр с ярким звериным рисунком.

9 Бежевый маникюр Смотрится нежно и стильно, подходит для офисного стиля. Если добавить яркий рисунок или надпись может стать идеальным вариантом и для вечеринки.

10 Прозрачный маникюр Прозрачные или как их еще привыкли называть голые ногти стали настоящим модным трендом в 2019 году. Они смотрятся восхитительно с французским маникюром, а также различными рисунками и надписями на ногтях.

11 Белый маникюр Не только разноцветные и яркие ногти в моде осенью 2019. Дизайн ногтей с черным, а также белым лаком также будет смотреться актуально. Особенно стильно выглядит белый маникюр с матовой основой.

12 Матовый маникюр с текстурами Маникюр с матовым лаком и мраморным или гранитным текстурным рисунком будет смотреться особенно актуально в сезоне осень-зима 2019-2020. Чтобы сделать его более оригинальным, выбирай яркие лаки для ногтей.

13 Матовый маникюр с прозрачными ногтями Стильно будет смотреться матовый маникюр с прозрачными элементами на ногтях. Прозрачный маникюр стал настоящим хитом в дизайне ногтей лета 2019. Осенью этот тренд сохранится.

14 Матовый французский маникюр Французский маникюр возвращается в моде в сезоне осень-зима 2019-2020. Попробуй вариант в матовыми оттенками лака, которые выглядят более стильно и оригинально.