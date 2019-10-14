Педикюр 2019: тенденции, цвета, идеи дизайна (Фото)

1 Френч Французский педикюр почти так же популярен, как и маникюр, поэтому не удивительно, что вместе с маникюром он претерпел не мало перемен. Теперь это не просто стандартная улыбка. Сама улыбка может быть самых затейливых форм, кроме того, не лишним будет и украшение. Украсить французский педикюр можно затейливым узором, оригинальной лепкой или всеми любимыми стразами. Улыбка не обязательно должна сильно выделяться от основного фона, можно даже сделать ее в одном цвете, изменив лишь текстуру: смесь мата и глянца одного цвета выглядит просто сногсшибательно.

2 Градиент Градиентный педикюр по своей популярности не отстает от французского, не смотря на то, что это новое веянье в nail-индустрии. Такой педикюр еще часто называется омбре. Его суть в смешении цветов, путем градиентного перехода. Омбре можно делать используя как яркие, так и нюдовые оттенки. Конечно, смешивая нюдовые оттенки, переход не будет так ярко выражен, но это ни сколько не уменьшит шарм этой техники. Градиентный переход можно использовать как на всех пальчиках, так и только на большом.

3 Стразы Стразы способны украсить собой любой рисунок, внести блестящую изюминку в любую технику украшения ногтей. Это один из немногих элементов дизайна ногтей, который можно использовать с чем угодно. Однако не справедливо будет расценивать стразы, только как дополнение, ведь искусный мастер способен создать настоящий шедевр, используя лишь стразы и ничего более. При помощи стразов можно выкладывать красивейшие рисунки на ногтях, всего несколько стразов способны превратить обыденный педикюр в праздничный.

4 Узоры Неизменным украшением ваших ножек станут витиеватые узоры на пальчиках. Совершенно не обязательно делать рисунок на всех пальчиках, вполне достаточно большого. Узоры могут быть самыми различными от обычных завитушек до этнических рисунков. Можете воспользоваться техникой стемпинга, если хотите сделать узоры абсолютно идентичными или рисовать от руки. Педикюр с узорами будет актуален в любое время года. Нанесение узоров на ногти, это чуть ли не самая старая техника украшения. Естественно, каждый сезон вносит что-то новое в эту технику, не давая ей забыться. С каждым годом, узоры становятся все более оригинальными, чарующими и непредсказуемыми, остается только следить и поспевать за трендами.