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Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)
12:58 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Тёмные цветовые окраски ногтей стали модными ещё в прошлом десятилетии, но с течением времени они лишь приобретают популярности.

  • 1

    Актуализированное чёрное покрытие, наносимое на короткие ногти, не покидает пиковых позиций самых модных трендов маникюрной эстетики.

  • 2

    Видоизменяются лишь формации их декорирования и добавляются новые оттеночные категории с выдержкой тёмной тональности.

  • 3

    Модные тенденции 2019-2020 ярко выражены сочетаниями цветовых композиций и элементных дополнительных декораций.

  • 4

    Можно использовать массу разнообразных удачных сочетаний для воссоздания шикарного тёмного маникюра как в их смешанном обособленном однотонное, так и с применением ногтевых эстетических украшений.

  • 5

    Какое наиболее удачное и часто используемое цветовое соотношение в тёмной стилистике считается самым удачным? Конечно же, маникюр с использованием чёрного цвета.

  • 6

    Ещё одной невероятно трендовой моделью современного маникюра является шоколадная оттеночная палитра.

    Именно коричневая тёмная тональность набирает обороты популяризации современной тёмной ногтевой эстетики.

  • 7

    Именуемый нынче на модном сленге марсаловым цветом, оттенок бордо не сдаёт победоносных позиций и крепко держится в топе самых актуальных тонов маникюрного искусства 2019-2020.

  • 8

    Насыщенный синий цвет не менее презентабельно смотрится на ноготках, нежели его предшественники.

  • 9

    Тёмный глубокий цвет в сочетании с правильно подобранными ногтевыми, так сказать, аксессуарами может покорить сердце любой современной модницы.

  • 10

    Следуя классике, осенью часто используют матовое покрытие для завершения маникюра.

  • 11

    В сезоне осень 2019 эта традиция сочетается со стремлением выполнять работу только в одном цветовом решении.

  • 12

    Выгодно будет смотреться в таком оформлении темно-зеленый или темно-бордовый цвет.

  • 13

    Разнообразить дизайн можно с помощью неброского рисунка или втирки.

  • 14

    Если хочется сделать более заметный акцент на ногти, но при этом оставаться в спокойной осенней тематике, хорошо подойдет вариант с геометрическим принтом.

  • 15

    Прекрасная идея – использовать цветовые переливы. Имеется множество материалов, например, лак-хамелеон, которые под разным углом зрения будут менять цвет, например, казаться то темно-зеленым, то золотым, то практически черным.

  • 16

    Оригинально будет выглядеть френч с традиционной белой линией улыбки и темной ногтевой пластиной – синей, черной, темно-красной.

  • 17

    Все эти же идеи можно применить и для лунного маникюра, но можно пойти еще дальше, и обратиться к приему «негативное пространство». Для этого достаточно оставить незакрашенной лунку или другой участок ногтя, например, сделать прозрачную границе шириной в 2-3 мм между лункой и основной частью пластины.

  • 18

    Темный фон – выигрышная база для фольги, поэтому темный маникюр с фольгой точно станет хорошим выбором как для повседневного, так и для праздничного образа.

  • 19

    Темные тона сами по себе смотрятся вполне достойно, радуя глаз благородной глубиной цвета, но это вовсе не означает, что такой маникюр нельзя украсить рисунками. Правда, рисунок должен быть либо максимально простым, либо украшать только акцентные ноготки.

  • 20

    Темный маникюр 2019 года обещает быть разнообразным и нескучным, главное – подобрать тот, который максимально подойдет к вашему образу.

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