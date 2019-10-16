Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени

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Если вы являетесь поклонницей всего красивого, то наша подборка позволит вам создать не скучный, стильный, абсолютно новый и яркий маникюр. Фото с примерами маникюра специально сформированы в группы, чтобы вам было проще сориентироваться и выбрать подходящий дизайн ногтей.

Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до черного цвета.

Глядя на красивый маникюр, фото новинок которого мы предлагаем, сложно не заметить, что в этом сезоне актуальна средняя длина ногтей с легкими признаками аристократии. Вовсю царствует минимализм, геометрия и контуры. А также преимущественно модный маникюр 2019 года выполнен матовым гель лаком.

Черный маникюр

Именно черный маникюр в 2019 году находится на пике своей популярности за свою грацию и поддержку высоко чувства стиля.

Только посмотрите, как красиво смотрится матовый маникюр с рисунками на ногтях в сочетании стильной бижутерии на пальцах девушек.