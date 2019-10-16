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Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени

Смотрите фото (15)
Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
10:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Независимо от вкусов, погоды за окном и рода деятельности – каждая девушка найдет для себя наиболее подходящий маникюр.

  • 1

    Если вы являетесь поклонницей всего красивого, то наша подборка позволит вам создать не скучный, стильный, абсолютно новый и яркий маникюр. Фото с примерами маникюра специально сформированы в группы, чтобы вам было проще сориентироваться и выбрать подходящий дизайн ногтей.

    Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до черного цвета.

    Глядя на красивый маникюр, фото новинок которого мы предлагаем, сложно не заметить, что в этом сезоне актуальна средняя длина ногтей с легкими признаками аристократии. Вовсю царствует минимализм, геометрия и контуры. А также преимущественно модный маникюр 2019 года выполнен матовым гель лаком.

    Черный маникюр

    Именно черный маникюр в 2019 году находится на пике своей популярности за свою грацию и поддержку высоко чувства стиля.

    Только посмотрите, как красиво смотрится матовый маникюр с рисунками на ногтях в сочетании стильной бижутерии на пальцах девушек.

  • 2

    Французский маникюр

    Модный маникюр 2019 года не может обойтись без френча. Эта вечная классика остается актуальной в любое время года. Вы можете лишь дополнить ее новыми направлениями, такими как выделение кончика ногтя контрастным цветом, либо изменить окантовку геометрическими линями.

    Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр.

  • 3

    Лунный маникюр

    Еще один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле. И модный маникюр 2019 года предполагает видоизменение этой области от округлой формы до треугольной или прямой. В моде нюдовая база, использование блесток и геометрии.

    Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр.

  • 4

    Новинки маникюра

    Исключительным отличием модного маникюра в этом году от прошлых лет является применение дизайнерской лаконичной геометрии. Только посмотрите на этот современный и стильный маникюр. Фото иллюстрируют сочетание ярких оттенков лака с тонкими геометрическими линиями и фигурами.

    И вовсе не обязательно покрывать лаком весь ноготь, модный маникюр 2019 подразумевает создание форм при помощи не прокрашенных отдельных частей ногтевой пластины.

  • 5

    Маникюр омбре

    Одним из главных трендов этого года является переход цвета из одного тона в другой. И где, как ни в технике омбе, передать это наилучшим образом.

    Модный маникюр омбре прекрасно продолжает держать общее настроение и тенденцию этого сезона.

  • 6

    Маникюр на короткие ногти

    Ввиду того, что короткие ногти остаются популярными среди молодежи, то и модный маникюр 2019 года создается в рамках небольшой длины ногтей. Розовая палитра доминирует среди других цветов, но, тем не менее, она идет наряду с красным цветом лака, прозрачной матовой базой и яркими оттенками желтого.

    Превалируют геометрические рисунки на ногтях и формы, способствующие зрительно удлинить форму ногтей. Также, в этом сезоне модный маникюр на короткие ногти предполагает цветы на ногтях, фруктовые узоры и маникюр с животными.

  • 7

    Металлический маникюр

    Маникюр с металлическим эффектом популярен уже не первый сезон.

    В 2019 году этот космический маникюр не теряет завоеванную известность и появляется в виде новомодных идеи, с использованием фольги, блеска и стразов. 

Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)

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Ногти, Стиль, Дизайн, Идеи, Стразы, Втирка, маникюр 2019, Ногти 2020.
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