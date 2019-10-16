Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени

Если вы являетесь поклонницей всего красивого, то наша подборка позволит вам создать не скучный, стильный, абсолютно новый и яркий маникюр. Фото с примерами маникюра специально сформированы в группы, чтобы вам было проще сориентироваться и выбрать подходящий дизайн ногтей.
Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до черного цвета.
Глядя на красивый маникюр, фото новинок которого мы предлагаем, сложно не заметить, что в этом сезоне актуальна средняя длина ногтей с легкими признаками аристократии. Вовсю царствует минимализм, геометрия и контуры. А также преимущественно модный маникюр 2019 года выполнен матовым гель лаком.
Черный маникюр
Именно черный маникюр в 2019 году находится на пике своей популярности за свою грацию и поддержку высоко чувства стиля.
Только посмотрите, как красиво смотрится матовый маникюр с рисунками на ногтях в сочетании стильной бижутерии на пальцах девушек.
Французский маникюр
Модный маникюр 2019 года не может обойтись без френча. Эта вечная классика остается актуальной в любое время года. Вы можете лишь дополнить ее новыми направлениями, такими как выделение кончика ногтя контрастным цветом, либо изменить окантовку геометрическими линями.
Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр.
Лунный маникюр
Еще один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле. И модный маникюр 2019 года предполагает видоизменение этой области от округлой формы до треугольной или прямой. В моде нюдовая база, использование блесток и геометрии.
Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр.
Новинки маникюра
Исключительным отличием модного маникюра в этом году от прошлых лет является применение дизайнерской лаконичной геометрии. Только посмотрите на этот современный и стильный маникюр. Фото иллюстрируют сочетание ярких оттенков лака с тонкими геометрическими линиями и фигурами.
И вовсе не обязательно покрывать лаком весь ноготь, модный маникюр 2019 подразумевает создание форм при помощи не прокрашенных отдельных частей ногтевой пластины.
Маникюр омбре
Одним из главных трендов этого года является переход цвета из одного тона в другой. И где, как ни в технике омбе, передать это наилучшим образом.
Модный маникюр омбре прекрасно продолжает держать общее настроение и тенденцию этого сезона.
Маникюр на короткие ногти
Ввиду того, что короткие ногти остаются популярными среди молодежи, то и модный маникюр 2019 года создается в рамках небольшой длины ногтей. Розовая палитра доминирует среди других цветов, но, тем не менее, она идет наряду с красным цветом лака, прозрачной матовой базой и яркими оттенками желтого.
Превалируют геометрические рисунки на ногтях и формы, способствующие зрительно удлинить форму ногтей. Также, в этом сезоне модный маникюр на короткие ногти предполагает цветы на ногтях, фруктовые узоры и маникюр с животными.
Металлический маникюр
Маникюр с металлическим эффектом популярен уже не первый сезон.
В 2019 году этот космический маникюр не теряет завоеванную известность и появляется в виде новомодных идеи, с использованием фольги, блеска и стразов.