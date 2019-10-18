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Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)

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Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
10:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Подборка идей идеального и стильного французского маникюра этой осенью.

  • 1

    Благодаря своей универсальности, необычайной элегантности, красоте и многогранности французский маникюр является одним из самых популярных видов дизайна.

  • 2

    С его помощью можно с легкостью дополнить и преобразить любой образ, будь то повседневный деловой костюм, новогодний наряд или свадебное платье.

  • 3

    Французский маникюр уже давно считается классикой маникюра, которая всегда остается в тренде, и чтобы его разнообразить, сделать более многогранным, стилисты ежегодно разрабатывают и представляют на суд модниц новые, яркие и очень оригинальные идеи френча на любой вкус.

  • 4

    Так "увидел свет" модный дизайн ногтей "миллениум", завораживающий своей "улыбкой", выполненной на спокойном фоне в стиле "ню", яркий и многогранный цветной французский маникюр с поразительными сочетаниями цветов, фан-френч, который создается из самых различных, порой не маникюрных материалов и часто имеет нестандартную линию улыбки.

  • 5

    Одним из трендов нового сезона будет французский маникюр, выполненный на коротких ногтях. Именно такой вид френча будет по максимуму соответствовать модной концепции натуральности и естественной красоты, которая сейчас лидирует в сфере нейл-арта. Поэтому стилисты рекомендуют смело отказываться от длинных ногтей, неважно свои они или нарощенные.

  • 6

    В виду того что короткие ногти остаются в тренде, стилисты и специалисты по выполнению маникюра несколько трансформировали технику выполнения французского маникюра в классическом варианте, подстраивая ее под новейшие веяния модных тенденций.

  • 7

    Необычный подход современных дизайнеров к созданию французского маникюра, подразумевающий использование специальной губки при прорисовывании границ линии улыбки, продемонстрировали модели на последних показах модной одежды. Благодаря губке на ногтях получается интересная линия улыбки которая как бы размыта каплями дождя. Такой вид френча достаточно сложен в исполнении, поэтому доверять создание "дождевого" дизайна на своих ногтях лучше всего профессионалу.

  • 8

    Однако любительницам классического френча и четких границ между линией улыбки и основным ногтей нет причин переживать, так как четкий градиент по-прежнему в моде. А чтобы сделать его более экстравагантным, стилисты предлагают смещать линию улыбки ближе к середине ногтя, переворачивать ее на всех или на нескольких ногтях или располагать две линии улыбки одна под другой.

  • 9

    Современным модницам несказанно повезло ведь в их распоряжении находится просто огромный арсенал всевозможных средств и приспособлений, которые помогают сделать маникюр ярким, модным и красивым.

  • 10

    Последние годы индустрия красоты регулярно радовала женщин невероятно стойкими лаками для ногтей с удивительными и необычными эффектами, умело используя которые каждая женщина может свой маникюр превратить в настоящее неповторимое произведение искусства.

Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени

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