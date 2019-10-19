Маникюр 2019: стильные идеи осеннего блестящего дизайна (Фото)

1 Неизменный тренд, который всегда актуален и востребован, какие бы модные тенденции дизайна не появлялись, — красивый маникюр с блестками.

2 Маникюр с блестками 2020-2021 представлен во всех техниках нейл-дизайна, ведь блестящий маникюр – это всегда красиво, модно, оригинально, роскошно.

3 Как видите, маникюр с блестками вызывает изумление, ведь блестящий маникюр всегда привлекал не только ярким исполнением, но и подчеркивал нестандартную индивидуальность своей обладательницы.

4 Но как бы очарователен не был маникюр с блестками, не стоит забывать, что все здорово в меру, поэтому этим правилом пользуемся, выбирая столь роскошный дизайн ногтей.

5 Стразы и мелкая крошка.

6 Пигмент.

7 Блестящий французский маникюр.