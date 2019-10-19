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Маникюр 2019: стильные идеи осеннего блестящего дизайна (Фото)

Смотрите фото (10)
Маникюр 2019: стильные идеи осеннего блестящего дизайна (Фото)
10:47 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Любая студия маникюра подтвердит - самый простой, но в тоже время самый популярный способ декорирования ноготков, украшение их блестками.

  • 1

    Неизменный тренд, который всегда актуален и востребован, какие бы модные тенденции дизайна не появлялись, — красивый маникюр с блестками.

  • 2

    Маникюр с блестками 2020-2021 представлен во всех техниках нейл-дизайна, ведь блестящий маникюр – это всегда красиво, модно, оригинально, роскошно. 

  • 3

    Как видите, маникюр с блестками вызывает изумление, ведь блестящий маникюр всегда привлекал не только ярким исполнением, но и подчеркивал нестандартную индивидуальность своей обладательницы.

  • 4

    Но как бы очарователен не был маникюр с блестками, не стоит забывать, что все здорово в меру, поэтому этим правилом пользуемся, выбирая столь роскошный дизайн ногтей.

  • 5

    Стразы и мелкая крошка.

  • 6

    Пигмент.

  • 7

    Блестящий французский маникюр.

  • 8

    Блестящий маникюр с живописными узорами.

Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)

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