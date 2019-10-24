Маникюр осень 2019: неординарный дизайн омбре (Фото)

1 У этого вида маникюра до сих пор остается довольно много поклонниц, так что на улице нередко можно заметить девушек с ноготками, накрашенными именно таким образом. Все-таки, когда в маникюре умеренность и элегантность сочетается с эффектностью и выразительностью - это дорогого стоит.

2 Однотонный лак смотрится на ногтях довольно скучно и обыденно, хочется чего-то нового, яркого, а потому на смену традиционному оформлению пришел маникюр омбре. Сначала эта техника использовалась парикмахерами при окрашивании волос, чуть позже она перешла в среду мастеров ногтевого сервиса.

3 Маникюр играет немаловажную роль в создании модного, современного и законченного образа у девушек и женщин любого возраста. Ногти должны быть ухоженными, ведь облупившийся маникюр может испортить всю "картину", и даже хорошо подобранная одежда не сможет скрыть этот промах.

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5 Разновидности маникюра омбре - выбор за вами Омбре - это лишь общее название техники окрашивания ногтей в несколько цветов, вариантов же цветового исполнения может быть несколько.

6 Рассмотрим основные идеи: Вариант 1 - покрытие с плавным переходом от более светлого тона лака к более насыщенному или темному на каждом ноготочке. Такой стиль довольно популярен среди девушек, сделать его довольно просто.

7 Вариант 2 - переход тонов в пределах одной цветовой гаммы от одного пальца к другому. Для этого понадобятся 5 близких оттенков, которые отличаются лишь насыщенностью цвета. Обычно ногти на мизинцах окрашиваются в самый светлый тон, а самый темный и насыщенный цвет делают на больших пальцах.

8 Вариант 3 - переход от одного цвета в другой контрастный тон лака, например, от голубого к розовому или от ярко-зеленого к сиреневому. Может быть использовано и не два оттенка, а больше.