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Четверг, 24.10.2019
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Маникюр осень 2019: неординарный дизайн омбре (Фото)

Смотрите фото (10)
Маникюр осень 2019: неординарный дизайн омбре (Фото)
11:03 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Эффект омбре на ногтях выглядит уж больно стильно и выразительно.

  • 1

    У этого вида маникюра до сих пор остается довольно много поклонниц, так что на улице нередко можно заметить девушек с ноготками, накрашенными именно таким образом. Все-таки, когда в маникюре умеренность и элегантность сочетается с эффектностью и выразительностью - это дорогого стоит.

  • 2

    Однотонный лак смотрится на ногтях довольно скучно и обыденно, хочется чего-то нового, яркого, а потому на смену традиционному оформлению пришел маникюр омбре. Сначала эта техника использовалась парикмахерами при окрашивании волос, чуть позже она перешла в среду мастеров ногтевого сервиса.

  • 3

    Маникюр играет немаловажную роль в создании модного, современного и законченного образа у девушек и женщин любого возраста. Ногти должны быть ухоженными, ведь облупившийся маникюр может испортить всю "картину", и даже хорошо подобранная одежда не сможет скрыть этот промах.

  • 4

  • 5

    Разновидности маникюра омбре - выбор за вами

    Омбре - это лишь общее название техники окрашивания ногтей в несколько цветов, вариантов же цветового исполнения может быть несколько.

  • 6

    Рассмотрим основные идеи:

    Вариант 1 - покрытие с плавным переходом от более светлого тона лака к более насыщенному или темному на каждом ноготочке. Такой стиль довольно популярен среди девушек, сделать его довольно просто.

  • 7

    Вариант 2 - переход тонов в пределах одной цветовой гаммы от одного пальца к другому. Для этого понадобятся 5 близких оттенков, которые отличаются лишь насыщенностью цвета. Обычно ногти на мизинцах окрашиваются в самый светлый тон, а самый темный и насыщенный цвет делают на больших пальцах.

  • 8

    Вариант 3 - переход от одного цвета в другой контрастный тон лака, например, от голубого к розовому или от ярко-зеленого к сиреневому. Может быть использовано и не два оттенка, а больше.

  • 9

    Вариант 4 - многоцветное окрашивание каждого ногтя, такая техника является наиболее сложной и требует определенных навыков и подготовки.

Маникюр 2019: "ужасающие" идеи дизайна ногтей на Хэллоуин (Фото)

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Омбре, Осенний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, маникюр на осень.
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