Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)

Этот оттенок темпераментный, оригинальный и самодостаточный. По этой причине он так популярен, в разной возрастной категории дам.
Он известен своей сдержанностью и аристократичностью, поэтому и вот так часто используют в дизайне одежды аксессуаров, а также дизайне маникюра.
Достоинство такого дизайна в том, что он хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.
И уместно подходит как под деловой, так и романтический образ.
Глянцевое покрытие оттеняет все многогранность перелива этого оттенка. А матовая текстура показывает всю глубину цвета.
Он хорошо смотрится даже без дополнения декором. Винный оттенок достаточно разнообразен.
От насыщенного красно — рубинового до бордового, а также сливового оттенка покрытия.
Стильно будет смотреться винный маникюр не только в классическом варианте, но и в сочетании со стразами и узорами золотом и другими вариантами декора.
Бордовый оттенок один из лучших которой соответствует деловому дизайну.
Он яркий и в тоже время сдержанный, что как нельзя лучше подходит для стиля деловой минимализм.
Бордовый оттенок роскошно будет выглядеть, дополнения с золотым декором в этом случае золотые блестки и золотая втирка.
Один из достойных вариантов винного дизайна это совместив его и французский маникюр.
Винные цвета станут хорошей основой для создания маникюра с рисунком.
Узоры могут быть как миниатюрными, так и объёмные.
Красиво будет смотреться модные геометрические узоры тёмными цветами лаков.
Не важно, какую технику вы выберите для создания своего маникюра. Главное сделать его качественно и уместно совместить с вашим образом.