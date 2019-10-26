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Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
10:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Винный оттенок благородный и роскошный цвет, поэтому его так любят модницы.

  • 1

    Этот оттенок темпераментный, оригинальный и самодостаточный. По этой причине он так популярен, в разной возрастной категории дам.

  • 2

    Он известен своей сдержанностью и аристократичностью, поэтому и вот так часто используют в дизайне одежды аксессуаров, а также дизайне маникюра.

  • 3

    Достоинство такого дизайна в том, что он хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

  • 4

    И уместно подходит как под деловой, так и романтический образ.

  • 5

    Глянцевое покрытие оттеняет все многогранность перелива этого оттенка. А матовая текстура показывает всю глубину цвета.

  • 6

    Он хорошо смотрится даже без дополнения декором. Винный оттенок достаточно разнообразен.

  • 7

    От насыщенного красно — рубинового до бордового, а также сливового оттенка покрытия.

  • 8

    Стильно будет смотреться винный маникюр не только в классическом варианте, но и в сочетании со стразами и узорами золотом и другими вариантами декора.

  • 9

    Бордовый оттенок один из лучших которой соответствует деловому дизайну.

  • 10

    Он яркий и в тоже время сдержанный, что как нельзя лучше подходит для стиля деловой минимализм.

  • 11

    Бордовый оттенок роскошно будет выглядеть, дополнения с золотым декором в этом случае золотые блестки и золотая втирка.

  • 12

    Один из достойных вариантов винного дизайна это совместив его и французский маникюр.

  • 13

    Винные цвета станут хорошей основой для создания маникюра с рисунком.

  • 14

    Узоры могут быть как миниатюрными, так и объёмные.

  • 15

    Красиво будет смотреться модные геометрические узоры тёмными цветами лаков.

  • 16

    Не важно, какую технику вы выберите для создания своего маникюра. Главное сделать его качественно и уместно совместить с вашим образом.

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