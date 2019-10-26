Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)

1 Этот оттенок темпераментный, оригинальный и самодостаточный. По этой причине он так популярен, в разной возрастной категории дам.

2 Он известен своей сдержанностью и аристократичностью, поэтому и вот так часто используют в дизайне одежды аксессуаров, а также дизайне маникюра.

3 Достоинство такого дизайна в том, что он хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

4 И уместно подходит как под деловой, так и романтический образ.

5 Глянцевое покрытие оттеняет все многогранность перелива этого оттенка. А матовая текстура показывает всю глубину цвета.

6 Он хорошо смотрится даже без дополнения декором. Винный оттенок достаточно разнообразен.

7 От насыщенного красно — рубинового до бордового, а также сливового оттенка покрытия.

8 Стильно будет смотреться винный маникюр не только в классическом варианте, но и в сочетании со стразами и узорами золотом и другими вариантами декора.

9 Бордовый оттенок один из лучших которой соответствует деловому дизайну.

10 Он яркий и в тоже время сдержанный, что как нельзя лучше подходит для стиля деловой минимализм.

11 Бордовый оттенок роскошно будет выглядеть, дополнения с золотым декором в этом случае золотые блестки и золотая втирка.

12 Один из достойных вариантов винного дизайна это совместив его и французский маникюр.

13 Винные цвета станут хорошей основой для создания маникюра с рисунком.

14 Узоры могут быть как миниатюрными, так и объёмные.

15 Красиво будет смотреться модные геометрические узоры тёмными цветами лаков.