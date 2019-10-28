Маникюр осень 2019: красивые идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

1 Классический маникюр с акцентом Нежные и нейтральные цвета прекрасно будут смотреться в маникюре на коротких ногтях. Также, ты можешь сделать классический маникюр с дополнительным акцентом на ногтях. Будет смотреться очень стильно и эффектно.

2 Геометрические узоры Модным дизайном в маникюре 2019 года будет считаться рисунок на ногтях в форме геометрии. Гармонично смотрятся на ногтях ромбы и квадраты среднего размера в черно-белый оттенках.

3 Модный френч Хорошо известный всем французский маникюр остается в тренде. Модным будет использование французского маникюра с оригинальным дополнением в виде полосок или точек.

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5 Нежное омбре Плавный переход цвета от светлого к темному - это тренд не только в окрашивании волос. Модным вариантом будет создавать градиент с пастельными оттенками.

6 Оригинальные узоры Декорирование ногтей в маникюре стало самым востребованным дизайном в 2019 году. Если ты решила создать оригинальный маникюр, рекомендуем брать за основу нейтральные оттенки персикового, бежевого или светло-голубого цвета.

7 Дизайн с эффектом камня Эффект мрамора и кварца стал самым популярным дизайном для маникюра. Если тебе кажется, что такой маникюр будет тяжело повторить и затею лучше оставить для профессионалов, то ты ошибаешься. Такой дизайн не требует дополнительное время и легок в создании.

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