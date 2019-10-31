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Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)

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Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)
12:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Серые ногти — одна из главных тенденций современного нейл-арта.

  • 1

    Серый цвет может служить прекрасно альтернативой черному, ведь у него есть одно неоспоримое преимущество. Он в отличие от черного многогранен, у него много оттенков.

  • 2

    Стоит также отметить, что серый, как правило, является одним из лучших расцветок на каждый день. Помимо выбора одного из оттенков для окрашивания всех ваших ногтей в монохром, также можете поиграть с градиентами.

  • 3

    Серый цвет является результатом сочетания черного и белого, поэтому его можно смело комбинировать с этими двумя цветами.

  • 4

    Сделайте замечательные вариации с рисунками, линиями или точками, создавая маникюр самым простым способом.

  • 5

    С серым сочетается практический любой оттенок. На базе этого цвета маникюра можно придумать множество вариантов дизайна и создать серый маникюр для любого случая.Без серого оттенка немыслим и модный мраморный дизайн, который также можно сочетать с серебряными пигментами.

  • 6

    Вы можете декорировать свои ногти с элегантным серым и контрастными цветами. Хорошая идея — розовый. Эти две расцветки прекрасно сочетаются друг с другом и создают удивительный маникюр.

  • 7

    Для самого гламурного образа или более яркого нейл-арта украсьте свои ноготки блеском или маленькими трехмерными камушками. Жемчуг, стразы Сваровски и металлические элементы — отличная идея, чтобы ваши серые ногти привлекли внимание всех окружающих.

  • 8

    Как уже было сказано выше серый цвет гель-лака сочетается с любыми оттенками, будь то розовый, красный, зеленый, синий или фиолетовый.

  • 9

    Бежевые и нюдовые оттенки в тренде уже не один сезон. С помощью них можно создать элегантный повседневный дизайн, а серый гель-лак использовать лишь для рисунка.

  • 10

    Матовый серый маникюр выглядит очень стильно и оригинально даже в чистом виде, если подобрать красивый оттенок. Часто матовый дизайн смешивают с глянцем, создавая тем самым комбинированный маникюр.

  • 11

    А чтобы облагородить и разнообразить дизайн на серые матовые ногти наносят объемный рисунок, присыпают мерцающей пудрой или украшают бисером, блестками и стразами. Если делать темно-серый маникюр в матовом исполнении, что на последнем этапе дизайна можно нанести на ногти кружевной прозрачный кружевной рисунок или геометрический орнамент.

  • 12

    Серые ногти отличаются потрясающей элегантностью и сдержанностью, если выбрать маникюр с узорами. Это не что иное, как аккуратные рисунки, появляющиеся на монохромных ногтях или в сочетании с другими расцветками.

  • 13

    Маникюр с точками и геометрическими фигурами является самым простым из украшений, которые вы можете попробовать.

  • 14

    Наиболее популярным мотивом, конечно, считается одиночная точка у основания ногтя, но ничто не мешает вам делать больше кружков одинакового или разного размера. Рисунок может быть черного, белого, бежевого и прочего цвета, который хорошо сочетается с оттенком вокруг ногтя.

  • 15

    Мерцающие частицы будут отличным дополнением даже к самой простой стилизации. Этот маникюр больше не требует дополнительных украшений. Лучше всего он будет работать на коротких или средних ногтях, иначе может выглядеть незавершенным.

  • 16

    Серый маникюр на вечер будет работать в версии с эффектными декоративными элементами. Создайте россыпь страз или кристаллов на одном ногте, выбирайте красивый 3D-декор, который придаст серому маникюру роскоши и престижа.

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