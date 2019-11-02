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Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на длинные ногти (Фото)

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Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на длинные ногти (Фото)
15:58 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стильные и модные дизайны ногтей на каждый день.

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    Уже только ленивый не говорил о том, что длинные ногти постепенно сдают свои позиции. Их считают неудобными и предпочитают им ногти короткой или средней длины. Однако не стоит полностью сбрасывать со счетов маникюр на длинных ногтях. Во-первых, потому что у него еще огромное количество фанаток по всему миру, а во-вторых, именно на длинных ногтях можно создать настоящие шедевры маникюрного искусства. Итак, в данной статье мы подробно расскажем обо всех особенностях маникюра на длинные ногти, рассмотрим новинки дизайна длинных ногтей, а также покажем несколько потрясающих идей для маникюра на длинные ногти.

    Маникюр на длинные ногти имеет несколько определенных особенностей, которые обязательно необходимо учитывать.

    Длинные ногти сами по себе привлекают внимание людей, поэтому, чтобы избежать излишнего внимания к своей персоне, необходимо грамотно подбирать дизайн для длинных ногтей. К примеру избегать излишнего количества страз, чтобы образ не казался вульгарным.

    Длинные ногти предполагают огромное разнообразие форм. Для того, чтобы ваш образ смотрелся гармонично, необходимо подобрать именно вашу форму ногтей, в зависимости от длины и формы пальцев и ногтевой пластины.

    Длинные ногти — это своеобразный холст для мастера маникюра. На них можно рисовать целые картины. Главное во всем соблюдать чувство меры.

    Еще один фактор, который обязательно стоит учитывать — это максимальная длина ногтя. Они ни в коем случае не должны быть изогнутыми и излишне острыми.

    Существует несколько основных наиболее популярных форм для длинных ногтей: заостренные длинные ногти, прямоугольные длинные ногти,овальные (миндалевидные) длинные ногти.

    Для каждой формы ногтей подходят свои виды дизайна.

    Острые длинные ногти

    Заостренные ногти подходят далеко не всем дамам. Такую форму ногтей предпочитают любительницы экстравагантных образов.

    Стилисты не рекомендуют красить такие ногти в темные тона, но женщины-вамп предпочитают только их.

    Прямоугольные длинные ногти

    Прямоугольная форма ногтей считается одной из самых распространенных. Она подходит практически всем женщинам. Однако есть определенные исключения.

    Длинные прямоугольные ногти могут быть украшены абсолютно любым дизайном. В настоящее время большинство женщин на такую форму предпочитают классические варианты дизайна или дизайны с матовым покрытием.

    Овальные (миндалевидные) длинные ногти

    На пике популярности сейчас овальная, или как ее прозвали за специфическую форму, миндалевидная форма ногтей.

    Если вы не знаете какая форма вам подходит, попробуйте тогда каждую и тогда вы поймете, что для вас будет лучше. А идею дизайна вы уже найдете прямо под своей вкус. И будете красивыми.

Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями

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