Маникюр 2019: потрясающие идеи на квадратную форму ногтей (Фото)

1 Для начала следует отметить, что квадратная форма особенно удачно выглядит на средних и длинных ноготках.

2 Коротким ноготочкам очень сложно придать квадратную форму, поэтому чаще всего на короткой длине используют форму «мягкий квадрат».

3 Помимо всего прочего квадратная форма предполагает наличие огромнейшего разнообразия вариантов дизайна ногтей. Особенно это актуально для длинных и средних ноготочков.

4 Что касается более длинных ногтей квадратной формы, то главной особенностью является строгость линий. В 2019 году не стоит делать их слишком четкими, так как данная тенденция отошла на второй план.

5 Ноготки должны выглядеть максимально естественно независимо от того, какую форму вы предпочитаете.

6 Градиентный маникюр в 2019 году все также актуальный и он прекрасно смотрятся на квадратных ноготках. Но в данном случае многое зависит от выбранных оттенков.

7 Более сдержанно, нежно, романтично смотрится градиентный маникюр в пастельной цветовой гамме. Такие оттенки универсальные, хорошо между собой сочетаются, поэтому ошибиться в выборе невозможно. Довольно часто на данном виде дизайна присутствует декор, что делает его чуть более заметным.

8 По-особенному роскошно смотрится геометрический дизайн на ноготках квадратной формы. Здесь вся суть геометрического маникюра раскрывается в полной мере.

9 Тонкие линии, фигуры, точки — все это можно использовать и комбинировать между собой.

10 Минимализм выбирают не так часто. Дело в том, что такой вид дизайна особенно лаконичный, практически незаметный. С одной стороны это делает его универсальным. Но с другой стороны он многим девушкам кажется слишком простым. Тем не менее, минимализм на пике популярности.

11 Еще одна модная вариация маникюра на квадратные ногти — дизайн с фольгой. Все чаще появляются подобные дизайны на ручках современных модниц. И действительно, фольга не только подчеркивает красоту квадратной формы, но и в соответствующих случаях может стать отличным вариантом праздничного маникюра.

12 Фольгой можно декорировать как отдельные элементы, так и покрывать ноготок целиком.

13 Лунный дизайн на ногтях данной формы прекрасно сочетается с френчем. В целом можно отметить, что данный рисунок не новый, поэтому к нему нет повышенного интереса. Но, тем не менее, всегда можно попробовать преподнести его совершенно в другом виде или же дополнить интересными деталями.

14 К числу лидеров следует отнести матовый квадратный маникюр. Он давно занял одну из лидирующих позиций в мире нейл-моды.Матовое покрытие на квадратных ноготочках смотрится по-настоящему стильно и красиво.

15 Никуда не деться и от наших всеми любимых стразиков. Они каждый праздник дополняют красивый дизайн квадратных ноготков.Они всегда будут уместными, независимо от времени года и цвета покрытия.

16 Блестки и камифубуки – прекрасное дополнение к любому дизайну. Такие детали всегда его преображают и делают более оригинальным.