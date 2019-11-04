Маникюр 2019: потрясающие идеи на квадратную форму ногтей (Фото)

Для начала следует отметить, что квадратная форма особенно удачно выглядит на средних и длинных ноготках.
Коротким ноготочкам очень сложно придать квадратную форму, поэтому чаще всего на короткой длине используют форму «мягкий квадрат».
Помимо всего прочего квадратная форма предполагает наличие огромнейшего разнообразия вариантов дизайна ногтей. Особенно это актуально для длинных и средних ноготочков.
Что касается более длинных ногтей квадратной формы, то главной особенностью является строгость линий. В 2019 году не стоит делать их слишком четкими, так как данная тенденция отошла на второй план.
Ноготки должны выглядеть максимально естественно независимо от того, какую форму вы предпочитаете.
Градиентный маникюр в 2019 году все также актуальный и он прекрасно смотрятся на квадратных ноготках. Но в данном случае многое зависит от выбранных оттенков.
Более сдержанно, нежно, романтично смотрится градиентный маникюр в пастельной цветовой гамме. Такие оттенки универсальные, хорошо между собой сочетаются, поэтому ошибиться в выборе невозможно. Довольно часто на данном виде дизайна присутствует декор, что делает его чуть более заметным.
По-особенному роскошно смотрится геометрический дизайн на ноготках квадратной формы. Здесь вся суть геометрического маникюра раскрывается в полной мере.
Тонкие линии, фигуры, точки — все это можно использовать и комбинировать между собой.
Минимализм выбирают не так часто. Дело в том, что такой вид дизайна особенно лаконичный, практически незаметный. С одной стороны это делает его универсальным. Но с другой стороны он многим девушкам кажется слишком простым. Тем не менее, минимализм на пике популярности.
Еще одна модная вариация маникюра на квадратные ногти — дизайн с фольгой. Все чаще появляются подобные дизайны на ручках современных модниц. И действительно, фольга не только подчеркивает красоту квадратной формы, но и в соответствующих случаях может стать отличным вариантом праздничного маникюра.
Фольгой можно декорировать как отдельные элементы, так и покрывать ноготок целиком.
Лунный дизайн на ногтях данной формы прекрасно сочетается с френчем. В целом можно отметить, что данный рисунок не новый, поэтому к нему нет повышенного интереса. Но, тем не менее, всегда можно попробовать преподнести его совершенно в другом виде или же дополнить интересными деталями.
К числу лидеров следует отнести матовый квадратный маникюр. Он давно занял одну из лидирующих позиций в мире нейл-моды.Матовое покрытие на квадратных ноготочках смотрится по-настоящему стильно и красиво.
Никуда не деться и от наших всеми любимых стразиков. Они каждый праздник дополняют красивый дизайн квадратных ноготков.Они всегда будут уместными, независимо от времени года и цвета покрытия.
Блестки и камифубуки – прекрасное дополнение к любому дизайну. Такие детали всегда его преображают и делают более оригинальным.
Ну и в заключении нельзя не отметить квадратный маникюр с рисунком. Это может быть рисунок как на одном ноготочке, так и на нескольких сразу.