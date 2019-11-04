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Понедельник, 04.11.2019
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Маникюр 2019: потрясающие идеи на квадратную форму ногтей (Фото)

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Маникюр 2019: потрясающие идеи на квадратную форму ногтей (Фото)
16:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Квадратная форма ногтей уже долгие годы является одной из самых популярных. Девушки любят ее за универсальность и привлекательный внешний вид.

  • 1

    Для начала следует отметить, что квадратная форма особенно удачно выглядит на средних и длинных ноготках.

  • 2

    Коротким ноготочкам очень сложно придать квадратную форму, поэтому чаще всего на короткой длине используют форму «мягкий квадрат».

  • 3

    Помимо всего прочего квадратная форма предполагает наличие огромнейшего разнообразия вариантов дизайна ногтей. Особенно это актуально для длинных и средних ноготочков.

  • 4

    Что касается более длинных ногтей квадратной формы, то главной особенностью является строгость линий. В 2019 году не стоит делать их слишком четкими, так как данная тенденция отошла на второй план.

  • 5

    Ноготки должны выглядеть максимально естественно независимо от того, какую форму вы предпочитаете.

  • 6

    Градиентный маникюр в 2019 году все также актуальный и он прекрасно смотрятся на квадратных ноготках. Но в данном случае многое зависит от выбранных оттенков.

  • 7

    Более сдержанно, нежно, романтично смотрится градиентный маникюр в пастельной цветовой гамме. Такие оттенки универсальные, хорошо между собой сочетаются, поэтому ошибиться в выборе невозможно. Довольно часто на данном виде дизайна присутствует декор, что делает его чуть более заметным.

  • 8

    По-особенному роскошно смотрится геометрический дизайн на ноготках квадратной формы. Здесь вся суть геометрического маникюра раскрывается в полной мере.

  • 9

    Тонкие линии, фигуры, точки — все это можно использовать и комбинировать между собой.

  • 10

    Минимализм выбирают не так часто. Дело в том, что такой вид дизайна особенно лаконичный, практически незаметный. С одной стороны это делает его универсальным. Но с другой стороны он многим девушкам кажется слишком простым. Тем не менее, минимализм на пике популярности.

  • 11

    Еще одна модная вариация маникюра на квадратные ногти — дизайн с фольгой. Все чаще появляются подобные дизайны на ручках современных модниц. И действительно, фольга не только подчеркивает красоту квадратной формы, но и в соответствующих случаях может стать отличным вариантом праздничного маникюра.

  • 12

    Фольгой можно декорировать как отдельные элементы, так и покрывать ноготок целиком.

  • 13

    Лунный дизайн на ногтях данной формы прекрасно сочетается с френчем. В целом можно отметить, что данный рисунок не новый, поэтому к нему нет повышенного интереса. Но, тем не менее, всегда можно попробовать преподнести его совершенно в другом виде или же дополнить интересными деталями.

  • 14

    К числу лидеров следует отнести матовый квадратный маникюр. Он давно занял одну из лидирующих позиций в мире нейл-моды.Матовое покрытие на квадратных ноготочках смотрится по-настоящему стильно и красиво.

  • 15

    Никуда не деться и от наших всеми любимых стразиков. Они каждый праздник дополняют красивый дизайн квадратных ноготков.Они всегда будут уместными, независимо от времени года и цвета покрытия.

  • 16

    Блестки и камифубуки – прекрасное дополнение к любому дизайну. Такие детали всегда его преображают и делают более оригинальным.

  • 17

    Ну и в заключении нельзя не отметить квадратный маникюр с рисунком. Это может быть рисунок как на одном ноготочке, так и на нескольких сразу.

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