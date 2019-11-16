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Самые стильные тренды красоты сезона осень-зима 2019/2020

Смотрите фото (9)
Самые стильные тренды красоты сезона осень-зима 2019/2020
02:44 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Все самые стильные и самые популярные тенденции красоты, представленные в коллекциях знаменитых домов моды.

  • 1

    Бронзаторы

    Бронзаторы стали трендом лета и, удерживая сильные позиции, остаются в мире красоты сезона осень-зима 2019/2020. А все благодаря брендам Isabel Marant, Prabal Gurung и Akris. Конечно, нужно корректировать тон и плотность нанесения согласно изменениям погоды. Наносить бронзатор нужно на скулы, лоб, виски и на нос с помощью специальной кисточки. Кроме того, нужно обязательно использовать иллюминатор золотистого цвета: наносить его на верхнюю часть щек, на центр лба и на кончик носа. Благодаря более светлой версии этого продукта, светлый и блестящий тон лица больше не является прерогативой лета.

  • 2

    Прическа с четким пробором

    Если прошлой осенью самой популярной была прическа с пробором посередине, то в этом сезоне следует делать боковой пробор. Конечно, все зависит от личных предпочтений и от формы лица. Поэтому посмотрите на 9 стильных причесок с пробором посередине и выберите подходящий вариант. Бренд Dolce&Gabbana предложил волны в стиле ретро и идеальный пробор сбоку. В коллекции бренда Lela Rose были замечены романтичные прически с низким хвостом, боковым пробором и волнистой укладкой. А дом моды Dries Van Noten отдали предпочтение прическам с мокрым эффектом. Кстати, если вы фанатка этого стиля, то посмотрите на 5 простых и стильных вариантов причесок с мокрым эффектом. Они идеально подходят девушкам с продолговатым лицом.

  • 3

    Глаза в стиле 60-х

    Речь пойдет не только о густой туши на нижних веках и массивных стрелках, как у легендарной модели Твигги. Модели дома моды Christian Dior вышли на подиум с широкими ресницами снизу, прорисованными черным карандашом. Но бренды не забыли и про трендовый макияж "кошачий глаз". В этот раз такой макияж был замечен в коллекциях брендов Erdem и Missoni.

  • 4

    Розовые румяна

    Немного розовых или персиковых румян, нанесенных на щеки и на кончик носа, - это идеальный способ придать лицу свежести и молодости. Самые смелые могут использовать жидкие тени-румяна, которые не так давно появились в мире красоты. Их нужно наносить как на щеки, так и на веки.

  • 5

    Дымчатые глаза

    Смоки айс в элегантном варианте (Tom Ford), тонкие линии (Giorgio Armani), массивная подводка (Zadig&Voltaire), классическая подводка (Philipp Plein)… Знаменитые бренды предложили массу вариантов нанесения черной подводки и теней. Текстура продуктов может быть, как жидкой, так и сухой, но всегда с матирующим эффектом!

  • 6

    Яркая и светлая кожа

    Цель такого макияжа, чтобы казалось, что лицо покрыто туманом; этого сложно достичь в холодный период, когда кожа сохнет из-за недостатка влажности и влияния ветра. Чтобы достичь такого эффекта (идеальный пример – Виктория Бекхэм, Эмилио Пуччи и Кристофер Кейн), нужно осуществлять целый ряд процедур по уходу еще перед самим нанесением макияжа. Кожа обязательно должна быть увлажненной! После этого нужно нанести на кожу легкую основу, которую можно смешать с иллюминатором или с каплями масла для кожи. Макияж нужно закончить легкими прикосновениями иллюминатора на зону скул и на кончик носа. И не забудьте нанести бальзам для губ или блеск.

  • 7

    Прическа с собранными волосами

  • 8

    Никаких распущенных или полностью собранных. Сезон осень-зима 2019/2020 тяготеет к прическам с полусобранными волосами. Не забывайте про аксессуары для волос: посмотрите на 9 стильных аксессуаров этого сезона. Кроме того, дом моды Chanel демонстрирует оригинальные заколки, невидимки, обручи и шляпы в своей последней коллекции. В этом сезоне нужно отдать предпочтение естественным приче

    Блеск для губ

    Блестящие губы медленно, но уверенно возвращались в список трендов красоты. Теперь страницы Инстаграма и знаменитые показы переполнены макияжами с нежными, блестящими губами. В этом сезоне ваши губы однозначно должны быть объемными, нежными, блестящими и даже шелковистыми. Не забывайте про специальные крема и другие средства по уходу за кожей лица.

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Мода, Красота, Стиль, Тренд, Тенденции, Дом моды.
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