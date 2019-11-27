Не обязательно скупать все трендовые вещи подряд: 12 модных вещей сезона

1 Жилетка Это одна из тех вещей, которую можно найти в забытых уголках шкафа и в списке актуальных тенденций. Да, именно эта вещь была популярна в 60-е и начале 70-х годов. В этом сезоне жилетка лишилась привычного контекста и стала более простой, универсальной вещью. Благодаря этому она сможет остаться в моде еще долгое время, несмотря на новые тенденции. Жилетка может быть открытая по бокам или закрытая, с округлым или V-образным вырезом, вовсе без выреза или с высокой горловиной. Но нейтральный цвет – это то, что обязательно должно быть в универсальной жилетке сезона осень-зима 2019/2020.

2 Романтичная блузка В этой вещи сошлись две важные тенденции осени: романтичный стиль, который стал обязательной чертой рубашек, и эстетика 70-х годов, которая поспособствовала появлению оборок, воланов и ленточек на воротниках. Блузы с этими деталями стали безоговорочными трендами сезона осень-зима 2019/2020.

3 Юбка миди То, что в жилетке просматривается лишь намеком, выходит на первый план в такой юбке миди. Плиссированная юбка миди считается эталоном сдержанности, особенно – модель без украшений в темных тонах. Стиль 70-х годов все сильнее закрепляется среди тенденций. Эффект усилится благодаря высоким ботинкам, рубашке с ленточкой на воротнике и пиджаку XXL. Идеальный образ для фанаток стиля 70-х годов.

4 Высокие ботинки Наверняка у вас уже есть черные сапоги или ботинки на каблуке. Пришло время поиграть с цветом: приобретите высокие сапоги бордового цвета. Они такие же универсальные, как модель черного цвета, но придадут темным зимним образам яркую изюминку. Голенище до колен и ровные линии способствуют идеальному сочетанию с платьями и юбками. Не беспокойтесь, с вашими любимыми облегающими джинсами такие сапоги тоже будут выглядеть очень стильно.

5 Плащ Возвращение этой вещи на подиумы удивило всех, но все-таки стиль 70-х годов и романтичность трендовых плащей объясняет их популярность. Знаменитые бренды предложили множество версий плащей, но все они не ушли далеко от классической версии круглой формы с прорезями для рук. Эти стильные модели можно увидеть в коллекциях брендов Valentino, Miu Miu и Marc Jacobs.

6 Поло Вещь, которая стала центральной в весенней коллекции Prada, уже начинает захватывать сезон осень-зима 2019/2020. Да, не обязательно ждать нового сезона, чтобы носить стильное поло. Самые популярные бренды сезона уже подтвердили универсальность и стиль этой вещи, которая связана со стилем преппи 90-х годов.

7 Штаны с принтом в клетку Широкий крой, высокая талия, клеш и трендовый принт в клетку… Именно эти характеристики определяют трендовые штаны сезона осень-зима 2019/2020. Такая модель подойдет девушкам с любым типом фигуры, поэтому и считается универсальной. Принт в клетку коричневого цвета – особенность этой вещи. Коричневые тона идеально сочетаются с трендовыми цветами и принтами сезона.

8 Сережки со стразами Новогодние праздники уже не за горами. Праздничный образ однозначно должен быть украшен вот такими длинными серьгами со стразами. Стиль 80-х годов приветствуется и в аксессуарах. Ищите серьги со стразами, золотистые серьги и в размере XL. Подобные аксессуары точно будут беспроигрышными.

9 Серый пиджак Уже несколько сезонов такой пиджак считается символом элегантности. Еще с конца XX века, когда минималистичный стиль только набирал обороты, в моду вошли вот такие пиджаки, которые еще недавно были прерогативой офисных, мужских образов. Современный стиль сложно представить без пиджаков в стиле оверсайз, а особенно - в моде стритстайла. Ищите пиджак серого цвета, ведь он будет идеально сочетаться с другими трендовыми цветами сезона.

10 Минималистичное платье (кожаное) Нет, это совсем непростая вещь, несмотря на крой. В ней совместились две тенденции, которые сформировали основной гардероб сезона осень-зима 2019/2020: кожаная ткань и платье-комбинация. Готический мотив и эстетика 90-х годов создали вместе универсальное платье, которое можно сочетать с футболками, блузами и самой разнообразной обувью.

11 Черные ботинки Черные ботинки с голенищем средней высоты стали трендом сезона. Главное в таких ботинках – брутальный стиль, который достигается благодаря массивной и прочной подошве. Такие ботинки можно сочетать, как с женственным платьем (получится стильный контраст), так и с вашими любимыми джинсами. Комфорт и стиль гарантированы!