Balenciaga выпустили кроссовки из латуни: как они выглядят и сколько стоят

Balenciaga представили новую версию кроссовок бренда - Track.2. Обувь выполнена из латуни и покрыта серебром.

Об этом сообщает официальный сайт производителя.

Кроссовки состоят из 16-ти отдельных частей, спаянных между собой. Новая модель повторяет все детали оригинальной модели бренда Track 2.

Цена бронзовых кроссовок Balenciaga составляет 5750 долларов. Однако носить их - невозможно.

Модель представлена только в 41 размере, а приобрести их можно на сайте Balenciaga или в магазинах бренда в Нью-Йорке (США).