В наше время, пожалуй, уже не осталось ни одного модного человека, сомневающегося в том, что борода - это очень круто.

В наше время, пожалуй, уже не осталось ни одного модного человека, сомневающегося в том, что борода - это очень круто. Однако просто отрастить бороду теперь уже недостаточно. Необходимо ее приукрасить, особенно в преддверии праздников. Этим в последнее время и занимаются модные мужчины в инстаграме, моментально подхватившие неизвестно откуда взявшийся тренд - обилие разнообразных блесток в бороде. Видимо, это помогает им приблизиться к новогодним елкам и проникнуться праздничным настроением. Как они собираются потом все это отмывать, пока остается загадкой…