В головах большинства населения планеты бытует мнение, что мужчина обязательно должен быть с короткими волосами.

В головах большинства населения планеты бытует мнение, что мужчина обязательно должен быть с короткими волосами. И это неудивительно, ведь в бою враг может за них ухватиться и весь боевой дух растворится вдоль посеченных кончиков, тем более длинные волосы требуют много времени для ухода за ними, наличием которого не могут похвастаться современные мужчины. Но в мире существуют мужчины в пух и прах разбивающие мнение о том, что длинные и красивые волосы могут быть только у девушек. Эти подтянутые жеребцы и так обладают недюжинной сексуальностью, а длинные волосы не только ничуть не преуменьшают её, а наоборот повышают до невиданных высот.