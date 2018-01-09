После полугода усилий и пота и сына, и отца было очень сложно узнать.

Фотограф Джесси из Китая решил взяться за свой внешний вид, но не стал делать это один. Он на пару со своим отцом шесть месяцев ходил в спортзал и каждые 10 дней делал совместный снимок. После полугода усилий и пота их сложно узнать. За гантели Джесси решил взяться, когда в 31 год снова оказался под одной крышей с родителями. Мама фотографа на несколько месяцев переехала к нему и его тогда беременной жене, чтобы помочь молодой семье ухаживать за малышом. А Джесси заодно пригласил пожить с ними и отца, рассказывает Metro.