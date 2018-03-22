Эскил Роннингсбаккен – представителей экстремального вида спорта и эквилибрист с Станге, Норвегия.

Эскил Роннингсбаккен – представителей экстремального вида спорта и эквилибрист с Станге, Норвегия. Эскил обрел славу и популярность благодаря своим необычным способностям. Он ездит по миру и делает стойки, балансируя на краях вершин, скал, небоскребов, каньонов и на обрывах. Роннингсбаккен демонстрируя свои способности, удивляет и поражает даже самых опытных эквилибристов. Его подвиги, это стойки на руках в самых экстремальных условиях включая даже стойки во время полета на воздушном шаре. Роннингсбаккен перед каждым выполнением трюков практикует йогу и медитацию. Делая к примеру стойку на обрыве 1100 метров над землей, требует очень большого сосредоточения. Малейшее неправильное движение может для него закончиться печально.