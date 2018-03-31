Как проводит жизнь американский видеоблогер Логан Пол.

Американскому видеоблогеру Логану Полу всего 22 года, однако он живет жизнью, о которой многие только мечтают. Каналы парня и его страницы в социальных сетях приносят ему ежемесячно около миллиона долларов, а потому он без труда может поддерживать свой роскошный образ жизни. Молодой человек владеет коллекцией дорогих автомобилей, живет в доме за 5 миллионов долларов в Калифорнии и много путешествует по миру. Один рекламный пост в его Instagram обойдется в 80 000 долларов, в то время как такой же рекламный пост в Facebook будет стоить уже 150 000 долларов. Пол также строит карьеру певца и снимается в фильмах и сериалах, что делает его еще более известным. Давайте взглянем на то, как живет этот популярный видеоблогер.