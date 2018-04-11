Глядя на этих парней, очень сложно поверить, что они когда-то являлись женщинами.

Женщинами быть непросто. Помимо ежемесячных неприятностей, есть ещё масса всего: зарплаты — ниже, чем у мужчин, шуточки типа "девичья память короткая" и требования общества быть хорошей женой, мамой, дочерью, сотрудницей, хозяйкой, любовницей — всем на свете. Неудивительно, что многие хотят пожить мужской жизнью. Но для кого-то это шутка, а для некоторых — реальная потребность. Смотрим на брутальных красавчиков, которые были девочками, но решили, что быть мужчиной — приятней во всех отношениях.