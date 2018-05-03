Этот парень занимается косплеем и эти перевоплощения удивляют.

Возможно, вы уже знаете о Джонатане Страйкере, косплеере, который может превратиться в любого в персонажа «Диснея», и теперь он снова здесь с еще более невероятными трансформациями. Уже более 10 лет Страйкер занимается косплеем и с каждым новым костюмом, его навыки только улучшаются. Он создает целые костюмы с нуля и даже делает свой собственный макияж, волосы и ногти, если это необходимо. Он также уделяет большое внимание своим позам и выражениям лица, которые приближают его к персонажам.