Госсекретари, президенты, патриархи и революционные лидеры — давайте посмотрим, как же они выглядели в далеком прошлом.

Эти люди находились (или находятся) у власти в разных странах мира. Все знакомы с их привычными образами, но далеко не все знают, как выглядели эти известные политики в молодости. Кто с первого раза узнает в этом беззубом улыбающемся мальчишке Барака Обаму? Эти фото были сделаны задолго до того, как об этих людях узнал весь мир. Госсекретари, президенты, патриархи и революционные лидеры — давайте посмотрим, как же они выглядели в далеком прошлом.