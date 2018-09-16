Как думаете, почему так? Магия, хорошие гены, пластические операции?

В погоне за вечной молодостью люди готовы пойти буквально на все. Хорватский стилист Невен Сиганович также не стал исключением. Сейчас мужчине 47 лет, однако выглядит он на 25. Вы никогда не поверили, что перед вам стоит солидный мужчина взрослого возраста. В 22 года парень заметил первые морщины и понял, что они ему очень мешают. Так и начался долгий путь к сохранению красоты с помощью пластических операций. Всего Невен пережил пятнадцать. Он сделал себе носик, в щеки вставил импланты, подтянул шею, живот. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, хорват посещает зал и сидит на диетах. Да, быть вечно молодым - дело непростое.