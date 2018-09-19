Звезды Голливуда, которые всегда находятся в отличной форме и с удовольствием демонстрируют свои накаченные торсы на съемочной площадке.

Также как мужчины заглядываются на женские ноги и другие части тела, также и женщины с восхищением смотрят на красивые мужские торсы с прорисованными кубиками пресса. Но в обычной жизни мужчины с роскошными телами не разгуливают по улицам без маек, а в летнюю жару на пляже всё чаще можно наблюдать полуобнажённых мужчин, большинство из которых, к сожалению, не могут похвастать атлетической фигурой.