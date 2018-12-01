Эзра Миллер - восходящая звезда Голливуда (Фото)

Голливуд готовится поздравлять новую звезду — 26-летнего американского актера Эзру Миллера. Миллер с детства выделялся из толпы одноклассников. В первом классе Эзре задали подготовить рассказ о книге, которая его больше всего впечатлила. Мальчишка сделал ход конем и рассказал классу о «Куджо» Стивена Кинга — романе ужасов о бешеном сенбернаре по кличке Куджо, подхватившем бешенство.