Этот мужчина чертовски забавный в своем чувстве юмора (Фото) Пляжная фотосессия этого весельчака затмит любого брутального красавца с идеальным торсом. Весёлый парень Джошуа Варозза (Joshua Varozza) показал кадры из своей зажигательной фотосессии на побережье. подборка фотографий называется "Dudeoir Beach Collection". Создавать образы Джошуа помогал друг и фотограф Тами Беарс (Tami Bears).