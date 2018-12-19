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Среда, 19.12.2018
Этот мужчина чертовски забавный в своем чувстве юмора (Фото)
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Этот мужчина чертовски забавный в своем чувстве юмора (Фото)

Пляжная фотосессия этого весельчака затмит любого брутального красавца с идеальным торсом. Весёлый парень Джошуа Варозза (Joshua Varozza) показал кадры из своей зажигательной фотосессии на побережье. подборка фотографий называется "Dudeoir Beach Collection". Создавать образы Джошуа помогал друг и фотограф Тами Беарс (Tami Bears).
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Пляж, Фотосессия, Юмор, Фото, Бородатый мужчина.
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