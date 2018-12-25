Что подарить на Новый год 2019: оригинальные подарки парню (Фото)

Новости шоу бизнеса: Если выбор подарка для тебя приравнивается к катастрофе вселенского масштаба, то мы знаем как помочь.

Если варианты новогодних сюрпризов для молодого человека предательски закончились на геле после бритья, то эта подборка точно спасет ситуацию. А твой парень еще месяц будет рассказывать друзьям о крутом презенте.

Вариант №1

Скретч-постер "100 дел для настоящего мужчины"

Для влюбленных в авантюры и тех, для кого ходить домой одной дорогой похоже на средневековые пытки. Сотня действительно крутых задач начинается с невинного "заняться сексом на пляже", что впоследствии перерастает в "посмотреть в глаза дикому кабану" или даже "попросить ее руки".

Вариант №2

Фляга со смешной надписью или орнаментом.

Он ценит хороший алкоголь и креатив? Соедини это в одно и выбери флягу со смешной надписью или орнаментом.

Вариант №3

Иронические свитшоты родом из Одессы.

Шутки и невинный троллинг для вашей пары - это типичная обыденность, а его неравнодушие к брендам ты хочешь смело обыграть? Тогда он оценит ироничные принты на свитшотах, что родом таки из Одессы.

Вариант №4

Яркий набор Party-socks

Даже если его борода длиннее твоих волос, то это не значит, что ему не понравятся оригинальные носки. Ну не всегда же "Житомирские".

Вариант №5

Набор по уходу для бороды

Если уже вспомнили о бороде, для ухода которой мужчины, которые ее отращивают, заботятся ну очень тщательно, то можно порадовать любимого целым набором, в который входит расческа для усов и бороды и даже помада для моделирования волос.

Вариант №6

Мужская кожаная косметичка

Да, и он туда не хайлайтер будет класть. Это прекрасно подойдет в случае, когда его помада для моделирования волос постоянно теряется где-то среди твоей туши и теней на все случаи жизни. В качестве бонуса - идеально для путешествий.

Вариант №7

Фитнес-браслет

Загадочная любовь ребят к этому девайсу иногда ставит в тупик. Говорят, что это очень удобная штука. Но в этом парадоксе тоже есть выгода, не зря это единственный вариант гаджета в подборке. Минус одна морока и плюс одна гарантированная улыбка.

Вариант №8

Эротическая игра

Он любит настолки и тебя? Любой интерактив - это уже увлекательно, а если еще и добавить перчинку, то продолжение игрового азарта перейдет уже в постель. Затем можно сыграть еще раз.

Вариант №9

Механические головоломки

У вас постоянно идут дискуссии на тему технарей и гуманитариев? А когда он играет с племянниками, то часто отнимает у них Lego и тайком собирает сам пока никто не видит - ты знаешь, что делать.

Вариант №10

Карманный мультитул

Для любителей ходить в горы - просто незаменимая вещь. Необходимые инструменты, которые объединяются в одну вещь. Есть даже вариант с набором отверток. Гарри Поттер запросто обменял бы на него бузинную палочку.