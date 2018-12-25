Что подарить на Новый год 2019: оригинальные подарки парню (Фото)

Если варианты новогодних сюрпризов для молодого человека предательски закончились на геле после бритья, то эта подборка точно спасет ситуацию. А твой парень еще месяц будет рассказывать друзьям о крутом презенте.
Вариант №1
Скретч-постер "100 дел для настоящего мужчины"
Для влюбленных в авантюры и тех, для кого ходить домой одной дорогой похоже на средневековые пытки. Сотня действительно крутых задач начинается с невинного "заняться сексом на пляже", что впоследствии перерастает в "посмотреть в глаза дикому кабану" или даже "попросить ее руки".
Вариант №2
Фляга со смешной надписью или орнаментом.
Он ценит хороший алкоголь и креатив? Соедини это в одно и выбери флягу со смешной надписью или орнаментом.
Вариант №3
Иронические свитшоты родом из Одессы.
Шутки и невинный троллинг для вашей пары - это типичная обыденность, а его неравнодушие к брендам ты хочешь смело обыграть? Тогда он оценит ироничные принты на свитшотах, что родом таки из Одессы.
Вариант №4
Яркий набор Party-socks
Даже если его борода длиннее твоих волос, то это не значит, что ему не понравятся оригинальные носки. Ну не всегда же "Житомирские".
Вариант №5
Набор по уходу для бороды
Если уже вспомнили о бороде, для ухода которой мужчины, которые ее отращивают, заботятся ну очень тщательно, то можно порадовать любимого целым набором, в который входит расческа для усов и бороды и даже помада для моделирования волос.
Вариант №6
Мужская кожаная косметичка
Да, и он туда не хайлайтер будет класть. Это прекрасно подойдет в случае, когда его помада для моделирования волос постоянно теряется где-то среди твоей туши и теней на все случаи жизни. В качестве бонуса - идеально для путешествий.
Вариант №7
Фитнес-браслет
Загадочная любовь ребят к этому девайсу иногда ставит в тупик. Говорят, что это очень удобная штука. Но в этом парадоксе тоже есть выгода, не зря это единственный вариант гаджета в подборке. Минус одна морока и плюс одна гарантированная улыбка.
Вариант №8
Эротическая игра
Он любит настолки и тебя? Любой интерактив - это уже увлекательно, а если еще и добавить перчинку, то продолжение игрового азарта перейдет уже в постель. Затем можно сыграть еще раз.
Вариант №9
Механические головоломки
У вас постоянно идут дискуссии на тему технарей и гуманитариев? А когда он играет с племянниками, то часто отнимает у них Lego и тайком собирает сам пока никто не видит - ты знаешь, что делать.
Вариант №10
Карманный мультитул
Для любителей ходить в горы - просто незаменимая вещь. Необходимые инструменты, которые объединяются в одну вещь. Есть даже вариант с набором отверток. Гарри Поттер запросто обменял бы на него бузинную палочку.