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Вторник, 01.01.2019
Рождественская фотосессия бородатого мужчины без комплексов (Фото)
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Рождественская фотосессия бородатого мужчины без комплексов (Фото)

Ребята, веселый и обаятельный парень Джошуа Варозза, прославившийся на весь интернет пляжной фотосессией, вернулся к нам на праздники. И на этот раз с подарком! Темой новой фотосъемки стало Рождество и вся соответствующая яркая атрибутика. Задорная фотосессия станет основой для календаря, средства от продажи которого пойдут в фонд некоммерческой организации Wheelers for the Wounded, поддерживающей ветеранов с увечьями. Автором фотосессии снова стала подруга Джошуа — фотограф Тэми Бирс.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фотосессия, Мужчина, Рождество, Джошуа Варозза, Без комплексов.
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