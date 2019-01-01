Рождественская фотосессия бородатого мужчины без комплексов (Фото) Ребята, веселый и обаятельный парень Джошуа Варозза, прославившийся на весь интернет пляжной фотосессией, вернулся к нам на праздники. И на этот раз с подарком! Темой новой фотосъемки стало Рождество и вся соответствующая яркая атрибутика. Задорная фотосессия станет основой для календаря, средства от продажи которого пойдут в фонд некоммерческой организации Wheelers for the Wounded, поддерживающей ветеранов с увечьями. Автором фотосессии снова стала подруга Джошуа — фотограф Тэми Бирс.