Кевин Спейси неожиданно "всплыл" в медиапространстве

Новости шоу бизнеса: Кевин Спейси накормил папарацци пиццей и выпустил странное видео "в образе" своего героя из "Карточного домика".

На протяжении практически всего 2018 года о Кевине Спейси ничего не было слышно – и лишь под конец года актер внезапно "всплыл" в медиапространстве, сначала выпустив странное видео "в образе" своего героя из "Карточного домика", а затем – накормив папарацци пиццей.

Хотя Спейси в последнее время на публике не появляется вовсе, папарацци надежду не теряли – и караулили актера у его дома в Балтиморе. Кевин, похоже, их упорство оценил – и лично принес собравшимся папарацци несколько коробок с пиццей.

Очевидцы рассказывают, что на опальном актере была кепка с надписью "На пенсии с 2017 года2, а папарацци он якобы сказал: "Я понимаю, что вы просто делаете свою работу", посоветовав одеваться потеплее и пожелав хорошо отпраздновать Новый год.

Совсем скоро папарацци не придется караулить Кевина Спейси под стенами его дома – 7 января актер обязан будет появиться в суде.