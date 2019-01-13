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Джеймс Миддлтон открыл свой Instagram, что он публикует

Джеймс Миддлтон открыл свой Instagram, что он публикует
18:12 Сегодня Телеграф hochu.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известно о том, что на данный момент он работает в гостинице Glen Affric Lodge, расположенной у озера Лох-Несс, что в Шотландии.

Как известно, брат Пиппы и Кейт Миддлтон ранее не открывал собственный профиль в Instagram. Но все меняется. И вот, на днях Джеймс сделал свою страницу публичной.

Сеть заполонили новости о 31-летнем красавчике-брате Кейт Миддлтон Джеймсе. А случилось это потому, что он наконец открыл свой Instagram и показал, как живет.

Сейчас у брата Кейт Миддлтон около 85 000 подписчиков и им он рассказывает, как ведет тихую жизнь. Проживает Джеймс в деревне и у него аж 9 собак — 5 спаниэлей, 2 кокер-спаниэля, один лабрадор и один ретривер.

Решение о переезде в село Джемс принял после неудачи в бизнесе, ведь его компания Boomf понесла большие убытки — около 3 000 000 фунтов стерлингов. Кстати, недавно Джеймс дал откровенное интервью порталу Dailymail, в котором рассказал о борьбе с депрессией, с которой он столкнулся около года назад.

Каждый день я поднимался и шел на работу, а затем просто смотрел стеклянными глазами на экран компьютера, желая, чтобы часы проходили быстрее, чтобы я мог снова вернуться домой. Я не мог общаться даже с теми, кого любил больше всего: с семьей и близкими друзьями. Я знаю, что благословлен и живу привилегированной жизнью. Но это не сделало меня невосприимчивым к депрессии. Сложно описать состояние. Это не просто печаль. Это болезнь — рак разума.

Судя по фото, Джеймс без ума от природы — он занимается греблей, ходит на рыбалку, катается на лыжах и т.д. На фото, опубликованных у него в профиле, запечатлены куры, овцы, козы и другие домашние животные.

 
 
 
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Impromptu Lambing

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Все по теме:

Шотландия, Лох-Несс, Джеймс Миддлтон, Пиппы, Кейт Миддлтнон, Glen Affric Lodge.
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