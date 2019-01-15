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Отдых с семьей: Анатолич высмеял типичные курортные фото

Отдых с семьей: Анатолич высмеял типичные курортные фото
22:22 Вт, 15 Январь 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Телеведущий вместе с женой Юлой и дочерьми Лолой и Алисой.

Автор и продюсер программы "Зе Интервьюер", Анатолий Анатолич не изменяет своим семейным традициям. Как только удалось найти достаточно времени в плотном рабочем графике, телеведущий вместе с женой Юлой и дочерьми Лолой и Алисой отправился в отпуск. На сей раз местом отдыха семейства стал штат Флорида.

Кроме наслаждения тремя неделями солнца, белоснежных песчаных пляжей и Атлантического прибоя прямо к ногам, семья отправилась в трехдневный круиз на огромном лайнере "Mariner of the Seas".

Помимо восхитительных видов на Атлантический океан, Майями и восточное побережье США, 15-этажный корабль предлагает гостям изобилие развлечений: свой кинотеатр, игровые зоны, площадки и автоматы, аквапарк, спортивные тренажеры, шоу-программу от приглашенных музыкальных и танцевальных коллективов, программы от аниматоров, а также возможность выбирать среди внушительного количества ресторанов.

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Но и имея возможность наконец-то расслабиться, Анатолий Анатолич не стал томить своих подписчиков ожиданием. Ведущий не только поделился впечатлениями от круиза с семьей, но и выложил в Instagram серию шутливых фотографий, спародировав типичные фото отдыхающих.

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Флорида, Атлантический океан, Майями, Анатолий Анатолич.
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