Отдых с семьей: Анатолич высмеял типичные курортные фото

Новости шоу бизнеса: Телеведущий вместе с женой Юлой и дочерьми Лолой и Алисой.

Автор и продюсер программы "Зе Интервьюер", Анатолий Анатолич не изменяет своим семейным традициям. Как только удалось найти достаточно времени в плотном рабочем графике, телеведущий вместе с женой Юлой и дочерьми Лолой и Алисой отправился в отпуск. На сей раз местом отдыха семейства стал штат Флорида.

Кроме наслаждения тремя неделями солнца, белоснежных песчаных пляжей и Атлантического прибоя прямо к ногам, семья отправилась в трехдневный круиз на огромном лайнере "Mariner of the Seas".

Помимо восхитительных видов на Атлантический океан, Майями и восточное побережье США, 15-этажный корабль предлагает гостям изобилие развлечений: свой кинотеатр, игровые зоны, площадки и автоматы, аквапарк, спортивные тренажеры, шоу-программу от приглашенных музыкальных и танцевальных коллективов, программы от аниматоров, а также возможность выбирать среди внушительного количества ресторанов.

Но и имея возможность наконец-то расслабиться, Анатолий Анатолич не стал томить своих подписчиков ожиданием. Ведущий не только поделился впечатлениями от круиза с семьей, но и выложил в Instagram серию шутливых фотографий, спародировав типичные фото отдыхающих.