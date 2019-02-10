10 продуктов, которые остановят выпадение волос у мужчин С интенсивным волосопадом некоторые представители сильного пола начинают знакомиться еще в юности. И, несмотря на то, что женщины зачастую считают лысину привлекательной, для большинства парней потеря волос — настоящая трагедия. К одной из главных причин поредения шевелюры у джентльменов медики относят неправильное питание. Чтобы сохранить волосы, любому мужчине под силу изменить свои пищевые привычки, ввести в свое меню полезные блюда.