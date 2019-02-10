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Воскресенье, 10.02.2019
10 продуктов, которые остановят выпадение волос у мужчин
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10 продуктов, которые остановят выпадение волос у мужчин

С интенсивным волосопадом некоторые представители сильного пола начинают знакомиться еще в юности. И, несмотря на то, что женщины зачастую считают лысину привлекательной, для большинства парней потеря волос — настоящая трагедия. К одной из главных причин поредения шевелюры у джентльменов медики относят неправильное питание. Чтобы сохранить волосы, любому мужчине под силу изменить свои пищевые привычки, ввести в свое меню полезные блюда.
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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Волосы, Здоровье волос, Мужчина, Выпадение волос, Выпадение волос у мужчин, Продукты от выпадения волос.
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