Трогательный фотопроект парней в военной форме (Фото) Изменения в геополитической ситуации подтолкнули власти Литвы к решению возвратить обязательную военную службу. Эта спорная тема отразилась в фотопроекте двух женщин. Литовская актриса и телеведущая Беата Тискевич-Гасанова объединилась с фотографом Нерингой Рекасьют. Некоторые молодые люди стали делиться своим мнением в соцсетях и выказывать нежелание служить в армии, чем вызвали негодующую реакцию со стороны "общественности". Их называли "трус", "слабак" и т.д. Этот негатив привлек внимание Беаты и Неринги, и они на него творчески отреагировали. Женщины случайным образом собрали 14 мужчин в возрасте от 17 до 28 лет и сделали их портреты. Парней изобразили в слезах и военной форме. Беата и Неринга решили, что это хороший способ показать, как опасны гендерные ожидания: ведь принято считать, что мужчины рациональны, бесчувственны и агрессивны. Фотографии сопровождаются цитатами участников фотосъемки. Парни выразили свое мнение о том, что значит быть мужественным и как это связано с армейской службой.