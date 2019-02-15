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Пятница, 15.02.2019
Трогательный фотопроект парней в военной форме (Фото)
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Трогательный фотопроект парней в военной форме (Фото)

Изменения в геополитической ситуации подтолкнули власти Литвы к решению возвратить обязательную военную службу. Эта спорная тема отразилась в фотопроекте двух женщин. Литовская актриса и телеведущая Беата Тискевич-Гасанова объединилась с фотографом Нерингой Рекасьют. Некоторые молодые люди стали делиться своим мнением в соцсетях и выказывать нежелание служить в армии, чем вызвали негодующую реакцию со стороны "общественности". Их называли "трус", "слабак" и т.д. Этот негатив привлек внимание Беаты и Неринги, и они на него творчески отреагировали. Женщины случайным образом собрали 14 мужчин в возрасте от 17 до 28 лет и сделали их портреты. Парней изобразили в слезах и военной форме. Беата и Неринга решили, что это хороший способ показать, как опасны гендерные ожидания: ведь принято считать, что мужчины рациональны, бесчувственны и агрессивны. Фотографии сопровождаются цитатами участников фотосъемки. Парни выразили свое мнение о том, что значит быть мужественным и как это связано с армейской службой.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Мужчины, Армия, Фотопроект, Парни, Военная форма, Беата Тискевич-Гасанова, Неринга Рекасьют.
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