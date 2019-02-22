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Пятница, 22.02.2019
"Красавцы и псы": фотопроект фотографа Рикки Бизон (Фото)
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"Красавцы и псы": фотопроект фотографа Рикки Бизон (Фото)

На протяжении нескольких лет техасский фотограф Рикки Бизон снимает потрясающих мужчин - пожарных, полицейских, ветеранов войны. Они позируют без рубашек вместе со спасенными собаками, живущими теперь в приюте в ожидании нового хозяина. Лучшие кадры включают в календарь под названием "Красавцы и псы" (Heartthrobs And Hound Dogs), средства от продажи которого перечисляются в приюты для животных.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Мужчины, Благотворительность, Фотопроект, Календарь, Парни, Бездомные собаки, Красавцы и псы, Рикки Бизон.
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