"Красавцы и псы": фотопроект фотографа Рикки Бизон (Фото) На протяжении нескольких лет техасский фотограф Рикки Бизон снимает потрясающих мужчин - пожарных, полицейских, ветеранов войны. Они позируют без рубашек вместе со спасенными собаками, живущими теперь в приюте в ожидании нового хозяина. Лучшие кадры включают в календарь под названием "Красавцы и псы" (Heartthrobs And Hound Dogs), средства от продажи которого перечисляются в приюты для животных.