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Воскресенье, 24.03.2019
Скинхеды Лондона: старые снимки культового панк-клуба (Фото)
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Скинхеды Лондона: старые снимки культового панк-клуба (Фото)

Лондонских скинхедов называли "самой устрашающей субкультурой Великобритании", и представленные фотографии передают это ощущение от них. Молодые люди на снимках приветствуют друг друга нацистскими жестами, один из них показывает фотографу голые ягодицы, а другой делает вид, что бьет товарища ногой по голове. Эти снимки 1980-х годов были опубликованы совсем недавно. Фотограф-любитель Ким Ренни поместил их в свою книгу "Скинхеды Лондона" - так он решил отметить 40-летие культового лондонского панк-клуба 100 Club.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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История, Парни, Субкультура, Скинхеды, Панк-клуб.
11:31 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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