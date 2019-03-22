Скинхеды Лондона: старые снимки культового панк-клуба (Фото)

Лондонских скинхедов называли "самой устрашающей субкультурой Великобритании", и представленные фотографии передают это ощущение от них. Молодые люди на снимках приветствуют друг друга нацистскими жестами, один из них показывает фотографу голые ягодицы, а другой делает вид, что бьет товарища ногой по голове. Эти снимки 1980-х годов были опубликованы совсем недавно. Фотограф-любитель Ким Ренни поместил их в свою книгу "Скинхеды Лондона" - так он решил отметить 40-летие культового лондонского панк-клуба 100 Club.