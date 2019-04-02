Иллюзиониста Дэвида Блейна обвиняют в сексуальном насилии

Новости шоу бизнеса: Дэвид Блейн, знаменитый в Америке и за ее пределами маг, попал в скандал. Две женщины обвиняют его в сексуальном насилии.

Скрытый источник издания The Daily Beast рассказал детали истории. На звезду подали жалобы, в одной из которых жертва утверждает, что Девид изнасиловал ее еще в 1998 году, будучи в Нью-Йорке в ее квартире.

Вторая девушка, подавшая заявление на иллюзиониста, бывшая модель Наташа Принс утверждает, что мужчина совершил сексуальное преступление в отношении ее в 2004 году в Лондона. В первом случае дело могут и не открыть, так как информация устаревшая. Что касается второго преступления, в котором обвиняют Блейна, то никаких комментариев представители полиции больше не дают.

Отмалчивается и сам виновник скандала. Пока известно, что сотрудники управления полиции взяли показания этих женщин и начали расследования этого дела. Также в пресс-службе попросили всех, кто когда-либо был жертвой сексуальных домогательств, обращаться с заявлениями. "Полиция Нью-Йорка очень серьезно относится к случаям сексуального насилия и изнасилования", добавил главный пресс-секретарь Фил Вальзак. По его словам, информация потерпевших поможет всесторонне изучить инцидент.

45-летний маг Дэвид Блейн стал известным 20 лет назад, когда "похоронил" себя в подземном гробу без еды и воды, пробыв в таком заключении неделю. Мир признал его в 2003 году после трюка, когда он оставался подвешенным на 30 футов в воздухе в прозрачном корпусе из плексигласа. В таком подвешенном состоянии он был 40 дней. Сейчас в планах Блейна - турне по Великобритании и Ирландии в июне.