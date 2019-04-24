Мужчины которые выжили, благодаря ремню безопасности Героев сняли без верхней одежды, чтобы показать страшные последствия аварий и те следы, которые оставляет ремень безопасности. Именно эти характерные следы свидетельствуют о том, что человек выжил, потому что пристегнулся. Цель кампании – сократить количество смертей в стране на дорогах. Согласно данным агентства, каждый год в авариях погибают 90 человек из-за того, что не пристегнули ремень безопасности. И большинство из них молодые люди. Для портретов снялись реальные жертвы авиакатастроф, чьи травмы и повреждения были воссозданы с помощью профессионального грима.