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Среда, 24.04.2019
Мужчины которые выжили, благодаря ремню безопасности
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Мужчины которые выжили, благодаря ремню безопасности

Героев сняли без верхней одежды, чтобы показать страшные последствия аварий и те следы, которые оставляет ремень безопасности. Именно эти характерные следы свидетельствуют о том, что человек выжил, потому что пристегнулся. Цель кампании – сократить количество смертей в стране на дорогах. Согласно данным агентства, каждый год в авариях погибают 90 человек из-за того, что не пристегнули ремень безопасности. И большинство из них молодые люди. Для портретов снялись реальные жертвы авиакатастроф, чьи травмы и повреждения были воссозданы с помощью профессионального грима.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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