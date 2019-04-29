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Понедельник, 29.04.2019
Необычный фотопроект о трансмужчинах Америки фотографа Сорайи Заман (Фото)
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Необычный фотопроект о трансмужчинах Америки фотографа Сорайи Заман (Фото)

Фотограф Сорайя Заман - квир и небинарная персона. проект American Boys посвящен трансмужчинам - людям, которым при рождении установили женский пол, но которые ощущают себя как мужчины. Заман проехали по 21 штату, чтобы собрать истории трансмаскулинных людей, которым пришлось пройти через непринятие семьи, религиозные стигмы и собственные страхи. В начале апреля в США вышла книга об участниках проекта.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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