Необычный фотопроект о трансмужчинах Америки фотографа Сорайи Заман (Фото) Фотограф Сорайя Заман - квир и небинарная персона. проект American Boys посвящен трансмужчинам - людям, которым при рождении установили женский пол, но которые ощущают себя как мужчины. Заман проехали по 21 штату, чтобы собрать истории трансмаскулинных людей, которым пришлось пройти через непринятие семьи, религиозные стигмы и собственные страхи. В начале апреля в США вышла книга об участниках проекта.