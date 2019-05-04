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Воскресенье, 05.05.2019
Секреты мужчин, о которых женщины даже не догадываются
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Секреты мужчин, о которых женщины даже не догадываются

Многие женщины хотели бы знать, о чем, на самом деле, думают мужчины, и что делают в их отсутствии. Пользователи известной социальной сети решили ответить на вопрос: О каком секрете мужчины не хотели бы, чтобы женщины знали?. Мужская половина решила ответить на этот вопрос довольно откровенно. Около половины мужчин рассказали о том, что рассматривают других женщин, и хотели бы закрутить практически с каждой женщиной, которую они встречают. Другая же половина говорила о неравном отношении и том, что они не могут делиться своими эмоциями.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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10:50 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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