Секреты мужчин, о которых женщины даже не догадываются

Многие женщины хотели бы знать, о чем, на самом деле, думают мужчины, и что делают в их отсутствии. Пользователи известной социальной сети решили ответить на вопрос: О каком секрете мужчины не хотели бы, чтобы женщины знали?. Мужская половина решила ответить на этот вопрос довольно откровенно. Около половины мужчин рассказали о том, что рассматривают других женщин, и хотели бы закрутить практически с каждой женщиной, которую они встречают. Другая же половина говорила о неравном отношении и том, что они не могут делиться своими эмоциями.