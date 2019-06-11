Перед ними сложно устоять: 10 красавчиков со всего мира (Фото)

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На нашей планете живет несколько тысяч народов, и представители каждого из них уникальны и красивы по-своему.Эти красавцы прекрасны для своих наций и просто сокровища мира.
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