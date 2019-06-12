Вы не поверите, но это парень: невероятные перевоплощение в принцесс (Фото)

Со временем искусство косплея обретает все большие и большие масштабы, а самые отчаянные фанаты даже участвуют в специальных конференциях и фестивалях, где сражаются за титул самого похожего. И у этого парня точно получилось бы занять призовое место! Знакомьтесь, 21-летний фанат Дисней Ричард Шафер, который с легкостью преображается… в любую из принцесс!