Скандальные звездные мужчины, которых не любят из-за скверного характера

1 Вуди Аллен Почему его ненавидят: он разрушил собственную семью обвинениями в сексуальном насилии и желанием жениться на приёмной падчерице. Голливуд долгое время не имел никаких проблем с этим известным актёром и режиссёром. Впрочем, даже после их возникновения некоторые звёзды не отказались от сотрудничества с Вуди, и по сей день продолжают плодотворно трудиться над совместными шедеврами. Однако публика не столь милосердна, как и многие современные звёзды. Тех немногих актёров, которые и по сей день работают с Вуди, часто спрашивают, что они думают и согласны ли с обвинениями Дилана Фэрроу в сексуальном насилии, на что они предпочитают отмалчиваться. В Интернете появилось массовое движение #MeToo, к которому присоединились популярные личности, сожалеющие о прошлом сотрудничестве с Алленом. Сам же актёр избегает встреч с журналистами, а на редких интервью полностью отбрасывает все обвинения.

2 Хейден Кристенсен Почему его ненавидят: он испортил всемирно популярную франшизу «Звёздные войны». В этой популярной серии фильмов актёр сыграл сначала юного Энакина Скайуокера, а после и главного антагониста – Дарта Вейдера. Однако несмотря на отличные рейтинги и кассовые сборы, большая часть фандома в штыки воспринимает те фильмы, в которых он отметился. Они заявляют, что франшиза была полностью испорчена отсутствием его адекватной актёрской игры. Также фанаты утверждают, что он не проявил должных эмоций и подготовки к фильму, а потому только раздражал своим поведением. Уровень всеобщей ненависти был так силён, что в конечном итоге Хейден принял решение уйти из Голливуда и закончить свою актёрскую карьеру.

3 Брендан Фрэйзер Почему его ненавидят: он отвратительный актёр. Самой популярной ролью этого актёра является Рик О’Коннелл в трилогии «Мумия». Она оказалась вполне успешной, и должна была стать хорошим стартом карьеры актёра. Но сложилось совсем иначе. Какое-то время он находился вне зоны внимания своих фанатов, а затем на него обрушилась их критика после участия в весьма сомнительных проектах и фильмах. Несмотря на то, что из-за этого Брендан растерял большую часть своих фанатов, некоторые всё ещё продолжают поддерживать его и верить, что однажды он вернётся с новым, хорошим фильмом. Джеймс Тобэк Почему его ненавидят: он использовал свой статус, чтобы сексуально преследовать женщин на протяжении всей своей карьеры. Джеймс принадлежит к тому типу знаменитостей, что никогда не думали, будто их тайные делишки могут в одночасье настигнуть их и принести с собой весьма плачевные последствия. Сегодня известный голливудский режиссер сталкивается с постоянными обвинениями в сексуальном насилии и домогательстве. Поговаривают, что количество женщин, что подали на него иск, превысило две сотни. Среди них такие известные лица, как Джулианна Мур, Сельма Блэр и даже Рэйчел МакАдамс. Владелец «Оскара» отрицает все обвинения, заявляя, будто они попросту хотят очернить его работы. Однако все женщины рассказывают схожую историю о том, как Тобэк лапал их, а после самоудовлетворял себя у них на глазах. Действительно ли он лжёт? Пожалуй, понять это помогает публикация режиссера Джеймса Ганна, известного по фильму «Стражи Галактики», который в своём Фейсбуке написал заметку с названием «Почему я презирал Джеймса Тобэка на протяжении двадцати лет».

4 Кейси Аффлек Почему его ненавидят: он якобы изнасиловал двух женщин, а потом заплатил им за молчание. Звезда фильма «Манчестер у моря» не был слишком уж популярен, и в основном известен публике как младший брат актёра Бена Аффлека. Но в 2017 году во время гонки за «Оскаром» фанаты узнали множество неприятных вещей о Кейси. Две женщины практически в одно и то же время подали на него иск, где обвиняли актёра в сексуальных домогательствах. Сам Кейси избегал прессы и отказывался говорить на эту тему, но журналисты активно обсуждали это повсеместно, и многие фанаты выразили искреннее недовольство тем, что он является номинантом на премию. После того, как он заполучил заветную статуэтку, ведущий того года Бри Ларсон отказался аплодировать ему в знак солидарности и согласия с теми, кто выступал против Кейси.

5 Харви Вайнштейн Почему его ненавидят: он использовал своё положение, чтобы преследовать и нападать на актрис. Этот голливудский магнат имеет максимально низкий рейтинг и это вполне заслужено. Более 50 ведущих актрис и продюсеров сообщили о сексуальных домогательствах от этого оскароносного человека. В списке тех, кто подал против него жалобу, можно отыскать такие известные имена, как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Лена Хиди, Кейт Бекинсейл и другие. Компания Вайнштейна уволила его с поста председателя после подобного скандала. Кроме того, ему пришлось уйти из правления, которое оказывало на него весомое давление. Но, несмотря на это, он до сих пор владеет 22% процентами акций Weinstein Company.

6 Энди Дик Почему его ненавидят: он постоянно попадает в неприятности из-за неуместных действий и замечаний. Этот известный ранее шутник появлялся в таких комедиях, как «Кабельщик» и «Автопутешествие», но с тех пор о нём больше ничего не слышно. Основная причина кроется в его проблемах с законом. Так, его юрист вынужден разбираться с целым ворохом обвинений, включая сексуальное насилие и арест за публичное раздевание. Спустя время актёр взялся за ум, бросил пить и решил вернуться в Голливуд, однако публика до сих пор не принимает его и не хочет видеть такого человека в жанре комедии.