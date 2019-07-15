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Понедельник, 15.07.2019
"Костя киборг": как живется парню, у которого вместо рук - протезы
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"Костя киборг": как живется парню, у которого вместо рук - протезы

В 2014 году случилась трагедия, из-за которой Константин Дебликов остался без кистей обеих рук. Полученная травма кардинально изменила жизнь парня. Ему пришлось бросить учебу на журфака, пересмотреть образ жизни, изменить мировоззрение. Константин Дебликов считает, что инвалидность обнажает внутреннюю суть человека и не способна сломать сильного духом. Образ жизни "Кости киборга" подтверждает правоту каждого его слова.
bigpicture.ru
Фото: instagram
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Протезы, Без рук, Константин Дебликов, Костя киборг.
20:03 Сегодня Телеграф
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