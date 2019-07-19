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Пятница, 19.07.2019
Четыре истории успеха: ушел из офиса и жизнь закрутилась
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Четыре истории успеха: ушел из офиса и жизнь закрутилась

Сегодня уже ни у кого не вызывает недоумения такое явление как фриланс. Быть вольнонаемным сотрудником, который выполняет работу в удаленном режиме, без привязки к офису и строго установленному графику, стало популярным, а для некоторых – жизненно необходимым. Но многие до сих пор не воспринимают такой род занятости всерьез. Но, как оказалось, некоторые успешные и популярные личности тоже были фрилансерами, что не помешало им достичь высот в определенных сферах деятельности.
miridei.com
Фото: miridei.com
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