Прекрати жаловаться и начни делать: пример бродяги, который стал миллионером

1 В истории людей, которые были нищими и вдруг открыли свое дело и разбогатели, сегодня верят с трудом. Совершенно очевидно, что успех достигается только упорным трудом. История 21-летнего австралийца Гарри Сандерса — это отличный пример того, что чудеса бывают, но без страстного желания и трудолюбия ждать их бесполезно. Сегодня программист Гарри Сандерс из Мельбурна входит в рейтинг самых успешных молодых предпринимателей Австралии. Его состояние оценивается в 1,5 миллиона долларов, что составляет примерно 98 миллионов рублей. Вы можете сказать, что это не так уж и много, но, учитывая недавнее прошлое Гарри, его капитал впечатляет. Дело в том, что буквально пару лет назад Сандерс был обычным мельбурнским бездомным, ночевал под мостами и питался на свалках. Тот день, когда удавалось переночевать у кого-то из бывших одноклассников или в ночлежке, парень считал удачным, а голод был его постоянным спутником.

2 Гарри оказался на улице неожиданно и был абсолютно не приспособлен к подобной экстремальной жизни. Сегодня, будучи миллионером и владельцем собственного бизнеса, он с ужасом вспоминает свои первые дни в качестве бездомного. "Я не знал, что у бездомных есть свои территории, которые они контролируют. Поэтому проблемы начались у меня с самого начала, потому что я шлялся не там, где нужно. Вечерами я заходил в продуктовые магазины и спрашивал, не остались ли у них какие-нибудь объедки или остатки от продуктов. Мне редко отказывали, так что я не умер голодной смертью", - говорит Гарри Сандерс.

3 Сандерс много раз слышал истории о том, как становятся бродягами, но был уверен, что никогда не будет жить под мостом. Возможно, он бы и продолжил бедствовать, если одной бессонной ночью не решил кардинально изменить свою беспросветную жизнь. Он подумал, что мог бы выполнять какую-то работу, которую умеет и ему в голову не пришло ничего другое, кроме программирования. Нет, Гарри не был профессиональным IT-шником и за его плечами было лишь школьное образование, но когда-то он лучше всех в классе разбирался в программировании. Учителя информатики ценили талантливого мальчика и часто отправляли на олимпиады по кибернетике, на которых он неизменно занимал призовые места. Решив искать работу в IT-отрасли, Сандерс купил на последние деньги телефонный справочник и начал обзванивать по порядку все компании. Это длилось несколько месяцев и везде молодой бомж получал отказ. Иногда ему даже резко отвечали, чтобы он забыл номер и никогда больше по нему не звонил. Но Гарри был упорным и поддерживала его мысль о том, что запасных вариантов не существовало.

4 Настойчивость парня была вознаграждена и им заинтересовались в одной из компаний. После собеседования Сандерса приняли на работу и даже разрешили жить в офисе до тех пор, пока он не сможет снимать себе жилье. Вскоре дела у Гарри стали налаживаться и он даже смог снять себе в хостеле отдельную комнату.

5 Жизнь молодого программиста наладилась и однажды он понял, что может добиться большего. В свободное от работы время бывший бездомный начал развивать свой стартап, который оказался успешным и вскоре начал приносить доход.