"Второй" папа: памятка для отчима, как вести себя с ребенком

Новости шоу бизнеса:Памятка о том, как вести себя с ребенком, завоевать его любовь и доверие, чтобы он принял нового отца и каких ошибок нужно постараться избежать.

Папы считают родными тех детей, которых воспитали, а не тех, которых зачали. Это золотое правило. Вот у женщины уже на ранней стадии беременности проявляется материнский инстинкт (и то не у всех), а мужчина, порою, даже может сомневаться: а от него ли вообще ребенок, который должен родиться у любимой женщины? Поэтому:

1. Чем меньше возраст ребенка, тем легче отчиму найти общий язык с ним

В этом случае папа будет присутствовать в жизни ребенка практически "с пеленок", и малыш будет видеть его около себя. Он еще маленький, многого не понимает, но знает наверняка – рядом с ним настоящий отец. Но это, конечно, совсем не значит, что надо нестись, сломя голову в поисках нового папы. Ведь самое главное, изначально – это взаимоотношения между взрослыми людьми.

2. Не надо скрывать правду о биологическом отце – это может плохо отразиться в будущем на ваших отношениях с ребенком

Что и говорить, самый лучший вариант для отчима – это, если биологический отец навсегда покинул семью и исчез из жизни своей уже прошлой семьи. И очень многие мамы избирают тактику – молчать об отце ребенка или говорить малышу неправду. Но они не задумываются, что их чадо вырастет, начнет задавать вопросы, сам что-то искать и, в конце концов, докопается до истины.

И тогда это может вылиться в огромный скандал, ведь получается – его всю жизнь обманывала собственная родная мать. Кому тогда вообще можно верить?! Конечно, бывает и так, что ребенок ничего не спрашивает – но на этот вариант надеяться не стоит. Как известно, есть очень много "добрых" людей, которые сами начнут подбивать уже подростка на мысли о настоящем отце.

Лучше ничего не скрывать, а сразу подготовить ребенка психологически к данному факту: да, у тебя был отец, родной, но сейчас у тебя появился другой папа, который будет тебя также любить, холить и лелеять, воспитывать как своего собственного. Ведь главное для мамы – помочь своим близким найти общий язык.

3. Чтобы понять истинное отношения отчима к детям – посмотри на его отношение к их матери

Да, это правда. Ведь по отношению мужчины к женщине можно очень многое понять. Мужчина, который действительно любит свою женщину и хочет состоять с ней в браке, будет всем сердцем и душой стараться не просто понравиться детям ("вот сейчас я тебе понравлюсь, а как женюсь на твоей матери – ты мне уже не нужен"). Он будет пытаться стать частью их пока еще маленькой жизни, начнет воспитывать, может и со строгостью, но справедливо.

И дети, видя это отношения, как будущий папа общается с их мамой, сами потянутся к нему. Заручиться искренней поддержкой от малыша – уже полпобеды. Стоит еще заметить, что зачастую отцы настолько привязываются к детям, что, когда расстаются с женами – страдают больше всего дети, которые так привыкли к новому заботливому папе.

4. То, как ребенок воспримет нового папу, во многом зависит от того, какие у малыша отношения с мамой

Для мамы все это время до появления мужчины только он, ребенок, был лучиком света. Все было только для него – внимание, любовь, забота. А теперь придется делить это с кем-то?! Ребенок уже изначально, даже не пытаясь узнать нового отца, будет относиться к нему негативно! Здесь играет элементарный эгоизм.

Важно попытаться объяснить ребенку, что от появления нового члена их семьи – внимание к нему, самому любимому и дорогому не уменьшится, а наоборот, удвоится. Малышу нужно знать, что любовь к нему и любовь между мужчиной и женщиной – это абсолютно две разные вещи. Он должен понять, что появление папы сыграет не разрушительную, а созидательную роль.

5. Настоящий и приемный отец должны быть не соперниками а хладнокровными партнерами

Между вами не должно быть никаких эмоций. У вас есть общее дело – сделать ребенка счастливым, заботиться о нем. И пусть каждый это дело выполняет по-своему и ваши пути никак не должны пересекаться. Даже если отец окажется непорядочным и в те моменты, когда берет ребенка на прогулку, из его уст будут доноситься бранные слова и на мать, и на второго отца – не уподобляйтесь ему. Будьте выше этого. В конце концов, ребенок подрастет и сам поймет – кто есть кто!

Эти пять незамысловатых правил, я надеюсь, помогут вам стать ближе к ребенку и растопить его сердце. Говорят, отчиму труднее найти общий язык с ребенком противоположного пола, то есть с девочкой. В этом есть своя правда, ведь, как правило, мальчишка острее нуждается в мужском воспитании, а девчонка, особенно в возрасте 11-15 лет, больше тянется к матери. И здесь опять-таки стоит объяснить малышке о различии любви: "мужчина женщина", "мама-ребенок". Она должна понять, что эти две любви как бы сосуществуют параллельно друг другу.

В отношении с детьми много сложностей, хотя бы потому, что они еще маленькие и очень многого не понимают. Самое главное, чтобы ребенок принял нового отца, как родного, а для этого надо постараться. Нужно войти в его жизнь с любовью к нему, чтобы малыш это почувствовал, увидел заботу, поддержку, понял, что этот новый пока еще чужой мужчина хочет стать для него не просто отцом, а, прежде всего, другом и опорой для матери, и тогда он обязательно в скором времени назовет отчима – "папой".